Heilbronn Türk Kadınlar Derneği 15. Genel Kurul toplantısı yapıldı

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HEILBRONN Türk Kadınlar Derneği’nin 15. Genel Kurulu, 23 Şubat 2025 tarihinde geniş bir katılımla Altes Theater’de yapıldı. 1996 yılında Hülya Sakarya ve Sevinç Daş tarafından kurulan ve kuruluşundan bu yana eğitime destek amacıyla birçok öğrenciye katkı sağlayan Heilbronn Türk Kadınlar Derneği, olağanüstü genel kurul toplantısını başarıyla tamamladı.



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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıyı, 29 yıldır derneğin başkanlık görevini yürüten Hülya Sakarya yönetti. Açılış konuşmasında tüm üyelere ve misafirlere teşekkür eden Sakarya, son iki yılın faaliyetlerini Ebru Baumann ve Mine Sakarya tarafından hazırlanan PowerPoint sunumu ile aktardı.Toplantıda, Başkan Hülya Sakarya ve 2. Başkan Sevinç Daş tarafından Anneler Günü gezisi, catering hizmetleri, deprem yardımları, Heilbronn’daki Alman kuruluşlarla iş birlikleri ve bursiyerler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Özellikle burs alan öğrencilerden ikisinin özel hikayeleri Hülya Sakarya tarafından duygusal bir anlatımla dile getirilirken, bir bursiyerin teşekkür mektubu Gönül Özütemiz tarafından okundu. Ayrıca, Ayfer Lauer, “ÇOKSEV” Derneği’nin ve Bahar Uzun, “Tohumluk Vakfı”nın teşekkür mektuplarını katılımcılarla paylaştı. Türkiye’den Onur Üyesi Ayşe Dilek Mocan’ın, derneğin faaliyetleri için yaptığı özverili çalışmaları anlatan mektubu, Güngör Bedestanlıoğlu tarafından okunurken salonda duygusal anlar yaşandı.Catering hizmetleri ve deprem yardımları hakkında bilgilendirme yapılırken, 2. Başkan Sevinç Daş, üye sayısının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, tüm üyelerin çevresinde daha fazla kişiye derneğin çalışmalarını anlatmasının önemini vurguladı. Muhasip Mine Sakarya, derneğin son iki yıldaki gelir-gider bütçesini ve yapılan yardımları detaylı bir şekilde üyelerle paylaştı.

UZUN YILLAR EMEK VEREN ÜYELERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Özel nedenlerle yönetimden ayrılan Fevziye Öztürk ve Nesrin Durukan Yılmaz’a, yıllarca verdikleri emekler için teşekkür edilerek, her zaman derneğe destek vermeye devam edecekleri belirtildi.



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Genel Kurul’un sonunda, Ayfer Lauer ve Güngör Bedestanlıoğlu öncülüğünde yönetim ibra edildi. Ayfer Lauer, Başkanlar ve Mine Sakarya’ya özverili çalışmaları için teşekkür etti. Yapılan oylamada yeni yönetim kurulu oy çokluğu ile seçildi.Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan: Hülya Sakarya , 2. Başkan: Sevinç Daş, Sekreterler: Aslı Toroman, Bahar Uzun, Muhasip: Mine Sakarya, Üyeler: Neriman Kailbach, Gönül Özütemiz, Adviye Eğribaş, Nalan Ebeoğlu, Dr. Ebru Sarıkaya, Begüm ÇavlıoğluDenetim Kurulu: Güngör Bedestanlıoğlu, Ayfer Lauer, Yedek Üyeler: Zeynep Coşkuntuna, Ebru Baumann, Aysun Kadıyoran Sauer

TOPLANTIYA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Bu anlamlı organizasyonda İbrahim Bey ve eşi Cindy Hanım’a, toplantıya sundukları katkılar ve güler yüzlü ev sahiplikleri için teşekkür edildi. Ayrıca, lezzetli ikramlarıyla toplantıya renk kattıkları için de minnettarlık ifade edildi.

DAYANIŞMA VE BİRLİK RUHUYLA YOLA DEVAM

Yeni çalışma döneminde de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güzel projelere imza atılacağına olan inanç vurgulanarak, tüm üyelere teşekkür edildi. Heilbronn Türk Kadınlar Derneği, eğitime destek ve toplumsal dayanışma ruhuyla çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.