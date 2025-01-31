Heilbronn'da Fırtınalı geceler!

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GECENİN moderatörlüğünü Murat Kurt üstlenirken, ünlü sanatçı Resul Dindar ve ekibi, Kenan Yılmaz, Yasin Aşık, Ogün Aşık, Hamza Haçkalı, Tulumcu Kardeşler, Ahmet Kadakal, Murat Şirin ve Orkestra Ali Bulut gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne alarak geceye renk katacak. Trabzonspor Bölge Başkanı Engin Günaydın, altıncı kez düzenlenecek olan bu anlamlı geceye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Formanı al gel, katıl bize! Trabzonspor taraftarları ve tüm sporseverler olarak bir araya geliyoruz. Bu özel gecede hem bölgemize katkıda bulunacağız hem de elde edilen geliri Türkiye’de çeşitli yardım kurumlarına bizzat ulaştırarak destek sağlayacağız. Haydi, bu eğlenceyi kaçırmadan buyurun horona!” Trabzonspor sevgisini pekiştirmek, dayanışmayı artırmak ve unutulmaz bir gece yaşamak isteyen herkes için 6. Heilbronn Trabzonspor Birlik Gecesi kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.