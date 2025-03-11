Heilbronn Tiyatrosu’ndan ‘Sezenli’ göç hikayeleri!

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Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşması ile Türk işçileri Almanya’ya göç etmeye başladı. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede bu göç hikayesi, yalnızca bir iş gücü hareketi değil, aynı zamanda bir kültürel dönüşümün de başlangıcı oldu. Heilbronn Tiyatrosu, bu tarihi süreci müzikal ve nostaljik bir anlatımla sahneye taşıyarak, özellikle üçüncü kuşak göçmenlere geçmişlerini hatırlatmayı ve Türk seyircisiyle de buluşmayı hedefliyor.

TÜRK-ALMAN ENSEMBLE OLIVINN’DEN MÜZİK

Müziğin birleştirici gücünü sahneye taşıyan Türk-Alman Ensemble Olivinn, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Komödienhaus’da özel bir konser verecek. Sanatseverler, bu etkinlikte Sezen Aksu’nun şarkılarıyla duygusal ve nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Tiyatronun yönetmenliğini Selen Kara, Torsten Kindermann ve Akın E. üstlenirken, müzikleriyle Sezen Aksu’nun ruhunu taşıyan bu özel yapım, göç hikayesini müzikal bir dille anlatacak. Bu proje, farklı nesilleri bir araya getirmeyi ve göçün tarihsel boyutunu sanat aracılığıyla aktarmayı amaçlıyor.

Bilet Bilgileri ve Satın Alma Seçenekleri

Biletler online, e-posta veya telefon yoluyla satın alınabilir:

* Online Bilet Satışı:

* İstanbul Müzikali Biletleri

* Olivinn Konseri Biletleri

* E-posta: kasse@theater-hn.de

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* Telefon: +49 7131 56 3001

* Tiyatro Gişesi (Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn)

* Çalışma Saatleri:

* Pazartesi & Cumartesi: 10.00 - 13.00

* Salı - Cuma: 10.00 - 19:00 (Telefon: 10:00 - 18:00)

KAÇIRILMAYACAK BİR ETKİNLİK

Bu eşsiz müzikal ve konser, Türk göçünün yarım asırlık serüvenini sanatla anlatırken, üçüncü kuşak gençlerin de geçmişlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak. Sezen Aksu’nun şarkılarıyla harmanlanan bu duygusal ve tarihi yolculuk, hem Türk hem de Alman izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.