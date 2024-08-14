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Heilbronn için hep birlikte

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#ALMANYA#Heilbronn#AVRUPADAN HABERLER
Heilbronn için hep birlikte
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 10:36

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Heilbronn kentinde yaşayan Türk ve diğer göçmen kökenlilerin haklarını daha iyi savunabilmek hedefiyle ‘Heilbronn’umuz için Birlikte’ adı altında yeni bir dernek kuruluyor.

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9 Haziran 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlere ‘Heilbronn’umuz için Birlikte’ adı altında katılan hareketin öncülerinden Türk iş insanı Gürsel Şen, Heibronn Büyükşehir Belediye Meclis’ine 3089 oyla Musab Sarpkaya’yı encümen olarak göndermeyi başardıklarını vurgularken, “Hedef dernekleşme” dedi. ‘Birlikten kuvvet doğar’ ilkesine önem verdiklerini belirten Şen, kentte yaşayan Türk ve diğer göçmen kökenlilerin el ele vermesiyle seslerini daha iyi duyurabileceklerini söyledi. “Hedefimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunmak” diyen Gürsel Şen, kentte yaşayanlara yardımlarını esirgememe çağrısında da bulundu.

DERNEĞİN HEDEFLERİ
Kâr amacı gütmeyen ‘Heilbronn’umuz için Birlikte’ adıyla hayata geçirilmesi planlanan derneğin hedefleri ise şöyle sıralandı:
* Yerel seçimlere katılım.
* Girişimciler ve şirketler için yakın iş birliği ve ağ oluşturma platformu kurmak.
* Kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanması ve desteklenmesi.
* Farklı kültürlerin bir arada yaşamasının desteklenmesi.
* İhtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara destek.
* Eğitim faaliyetlerini desteklemek.
* Sosyal yaşamı teşvik etmek.
* Kentin gelişimi için hep birlikte ve el birliğiyle aktif katkıda bulunmak.
“Derneğimizi bu yılın dördüncü çeyreğinde kurmayı planlıyoruz” diyen Gürsel Şen, kurucu üye olmak veya detaylı bilgi almak isteyenlerin kendileriyle info@unser-heilbronn.de adresine e-posta göndererek iletişime geçebileceklerini söyledi.

Heilbronn için hep birlikte


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#ALMANYA#Heilbronn#AVRUPADAN HABERLER

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