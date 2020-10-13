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Avrupa
Ali VARLI /BERLİN
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Heil, ‘Evden Çalışma Hakkı’ yasasında ısrarlı

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Heil, ‘Evden Çalışma Hakkı’ yasasında ısrarlı
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SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, daha önceden hazırladığı ve hükümet ortaklarının karşı çıktığı ‘Evden Çalışma Hakkı’ yasa tasarısının yeni şeklini Bakanlar Kurulu’na sunmaya hazırlanıyor.

FEDERAL Çalışma Bakanı Hubertus Heil katıldığı televizyon programında ‘Evden Çalışma Hakkı’ yasa tasarısı konusunda ısrarlı olduğunun mesajını verdi. Heil, hükümet ortağı partilerin ve kabine üyesi bakanların tasarıya karşı çıkmasına rağmen bir çözüm bulunacağının altını çizdi. Heil “Daha öncede Bakanlar Kurulu’nda ve koalisyon ortağı partiler arasında farklı konular üzerinde anlaşmazlıklar yaşandı. Koalisyon ortakları sorunlara çözüm üretmek için var. Yapıcı görüşmelere güveniyorum ben” sözleriyle uzlaşmanın sağlanacağının sinyalini verdi. Heil kendi bakanlığıyla başbakanlık arasında tasarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Heil, ‘Evden Çalışma Hakkı’ yasasında ısrarlı

‘YASAYA GEREK YOK’
Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU ise evde çalışma hakkının yasalarla güvence atına alınmasına karşı çıktı. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, mobil çalışmanın mümkün kılınması gerektiğini belirtirken, bunun için yasal bir düzenlemeye ise ihtiyaç olmadığını söyledi. Brinkhaus “Yeni bir bürokrasi yaratmaya gerek yok. Bize göre mobil çalışma yasasına gerek yok” dedi. Evde çalışma tasarısının önümüzdeki günlerde koalisyon ortakları arasında daha sert düzeyde tartışılması bekleniyor.

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