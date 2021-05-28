Heidi Klum’un babasıyla hukuk savaşı!

BABA-Kız arasındaki markalaşmayla ilgili anlaşmazlık yaklaşık iki yıldır kamuoyunda biliniyordu. Ancak son gelişmede Heidi Klum babasına avukatı aracılığıyla uyarı göndererek, 250 bin euro para cezası veya 6 aya kadar hapis cezasıyla tehdit etti. Olayın arkasında ise Hedi Klum’un kızı Leni’nin marka isim hakkı yatıyor. Leni Klum 17 yaşına bastıktan sonra annesi gibi model olarak defilelere çıkmaya başladı ve Vogue Almanya gibi bazı moda dergilerinin kapağında yer aldı.

TORUNUNU İSMİNİ TESCİLLEMEK İSTEDİ

Günther Klum’un geçen yıl kızından habersiz olarak Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu’na (EUIPO) başvurarak Heidi Klum’dan olan torunu Leni’nin isim hakkını tescillemek istedi. Mart ayında kozmetik, müzik ve moda gibi alanlarda geçerli olacak şekilde kurumdan tescil onayı geldi. Ancak mayıs ayında Hedi Klum’un avukatı, kızı Leni Klum’un isim marka hakkı için başvuruda bulundu ve kendisinden izinsiz yapılan önceki başvurunun iptal edilmesini istedi. Ancak Günther Klum, aylar önce isim hakkı için başvurduğu ve torununun isminin karısından geldiğini belirtti.