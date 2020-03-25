Heidi Klum’dan iyi haber
Dünyaca ünlü eski model Heidi Klum’dan iyi haber geldi. Hasta olduğu için 14 gündür evinde tedavi gören 46 yaşındaki Klum’un Kovid-19’a yakalandığı düşünülmüştü.
KLUM, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine iyi haberi verdi: “Sadece ağır şekilde üşüttüm. Atlatmak için uğraşıyorum.” 4 çocuk annesi Klum’un hasta olduğunu, geçtiğimiz haftalarda jürisi olduğu ‘Almanya Top Modelini Arıyor’ programının yapımcıları tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuş, ünlü modelde koronavirüs belirtilerinin bulunduğu kaydedilmişti. Klum test yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Klum’un kendisinden 16 yaş genç müzisyen eşi Tom Kaulitz (30) de şüphe üzerine teste tabi tutulmuş onun da test sonuçları negatif çıkmıştı.
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