MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHeidi Klum’dan iyi haber
GeriAvrupa Heidi Klum’dan iyi haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Heidi Klum’dan iyi haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Heidi Klum’dan iyi haber
Abone Olgoogle-news

Dünyaca ünlü eski model Heidi Klum’dan iyi haber geldi. Hasta olduğu için 14 gündür evinde tedavi gören 46 yaşındaki Klum’un Kovid-19’a yakalandığı düşünülmüştü.

KLUM, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, takipçilerine iyi haberi verdi: “Sadece ağır şekilde üşüttüm. Atlatmak için uğraşıyorum.” 4 çocuk annesi Klum’un hasta olduğunu, geçtiğimiz haftalarda jürisi olduğu ‘Almanya Top Modelini Arıyor’ programının yapımcıları tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuş, ünlü modelde koronavirüs belirtilerinin bulunduğu kaydedilmişti. Klum test yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı. Klum’un kendisinden 16 yaş genç müzisyen eşi Tom Kaulitz (30) de şüphe üzerine teste tabi tutulmuş onun da test sonuçları negatif çıkmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle