WhatsApp mesajları ortaya çıktı... 'Bazılarının...'

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SALDIRGANIN açtığı rastgele ateş sonucu kafasından yaralanan 23 yaşındaki bir kız öğrenci hayatını kaybederken, diğer üç öğrenci de bacağından, sırtından ve yüzünden aldığı sıyrıkla hafif yaralandı. Saldırgan daha sonra bina dışına çıkarak intihar etti. İhbar geldikten yaklaşık 6 dakika sonra olay yerine giden polis, saldırganı tespit ettikten sonra çantasında bomba olma ihtimaline karşı bekledi. Bomba imha ekiplerinin çantada bomba bulunmadığını tespit etmesi üzerine yapılan aramada sırt çantasında silahlar ve yüze yakın mermi bulundu. Polis, o kadar mermisi bulunmasına rağmen saldırganın devam etmeyip intihar ederek eylemini sonlandırmasının nedenini araştırıyor. Saldırganın psikolojik sorunları bulunduğu belirtilirken, saldırının, bir ilişki yüzünden sadece bir kişiyi cezalandırma amacıyla gerçekleşmiş olabileceği de ifade edildi. Mannheim kentinde yaşayan saldırganın, silahları kısa bir süre önce yurt dışından satın aldığı belirtildi. Daha önce hiçbir siyasi veya diğer nedenlerle suç kaydı bulunmayan saldırganın, silah bulundurma ruhsatı da yok. Polis, saldırganın ehliyetinin bile bulunmadığını açıkladı.

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‘KALBİMİZİ PARÇALIYOR’

Heidelberg Üniversitesi öğrencilerine ve kurban yakınlarına taziyelerini ileten Başbakan Olaf Scholz, “Böyle haberleri duymak kalbimizi parçalıyor” dedi. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann da hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştıklarını ifade etti. Heidelberg Üniversitesi Rektörlüğü de saldırının yaşandığı amfide bir anma töreni düzenleneceğini açıkladı. Üniversite ayrıca, saldırıyla ve aynı zamanda Heidelberg Üniversitesi’nde öğrenci olan saldırganla ilgili iç bünyelerinde bir araştırma yapacaklarını da duyurdu.