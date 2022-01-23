Hedefteki isim Tayfun Korkut!

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Tayfun Korkut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Hertha BSC’de, Almanya Kupası sonrası ipler gerildi. Başkent Derbisinde FC Union’a sahasında 3-2 yenilerek elenen Hertha’da taraftar çileden çıktı. Bir grup Hertha taraftarının takımın kupadan elenmesinden sonra gizli yapılan antrenmanı bastığı ve futbolculara ağır hakaret ettiği ortaya çıktı.