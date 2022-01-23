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HABERLERAvrupa Haberleri

Hedefteki isim Tayfun Korkut!

#Tayfun Korkut#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER
Hedefteki isim Tayfun Korkut

100 kadar Hertha BSC taraftarı, antrenmanı bastı ve futbolculara ağır hakaretler etti.

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Tayfun Korkut’un teknik direktörlüğünü yaptığı Hertha BSC’de, Almanya Kupası sonrası ipler gerildi. Başkent Derbisinde FC Union’a sahasında 3-2 yenilerek elenen Hertha’da taraftar çileden çıktı. Bir grup Hertha taraftarının takımın kupadan elenmesinden sonra gizli yapılan antrenmanı bastığı ve futbolculara ağır hakaret ettiği ortaya çıktı.

Hedefteki isim Tayfun Korkut
Bayern Münih’le bu akşam oynanacak mücadele öncesinde yapılan son antrenmana yaklaşık 100 kişilik fanatik bir grubun geldiği belirtildi. Taraftarların oyunculara ağır hakaretler ettiği ve iyi oynamadıkları için futbolcuları yuhaladıkları kaydedildi. Tayfun Korkut’un da doğrudan hedef alındığı ve hakarete uğradığı ifade edildi. Hertha kulübü, olayların büyümesi ihtimaline karşı polise haber verdi. Olay yerine gelen güvenlik güçlerinin ise müdahale etmesine gerek kalmadan taraftarların dağıldığı açıklandı. Almanya’da lige verilen aradan kısa bir süre önce takımın başına Tayfun Korkut getirilmişti. İlk yarının son maçında Dortmund’u yenerek ikinci yarıca ümitli giren Hertha, ligin ilk maçında ve ardından kupa maçında beklenen performansı göstermedi.
Hedefteki isim Tayfun Korkut

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#Tayfun Korkut#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER

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