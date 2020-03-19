Hedefteki adam koronavirüse umut oldu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın Başkanı Dietmar Hopp, bir kaç ay önce taraftarların hedefi haline gelirken son günlerdeki açıklamalarıyla umut oldu. İş yazılımları alanında dünya çapında faaliyet gösteren SAP'ın kurucusu olmasının yanı sıra, Dietmar Hopp Vakfı ile eğitim, sağlık, spor ve sosyal yardım derneklerine 800 Milyon Euro'luk bir bütçe ile destek veren Hopp, koronavirüsü aşısının sonbahara hazır olabileceğini açıkladı. Hopp'un sahibi olduğu mikrobiyoloji şirketi CureVac'e aşı çalışmaları için Avrupa Birliği 80 milyon Euro'luk bir destek sağlarken; Hopp'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın teklifini de reddettiği Alman basınına yansıdı. Trump'un aşıyı ABD'de kullanmak istediği ancak Dietmar Hopp'un buna 'hayır' yanıtı verdiği bildirildi.

Hopp, corona virüsü aşısını tüm insanlık için üreteceklerini belirtirken “İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak bunu belirli ülkelerdeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı. Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise konuya ilişkin olarak “Aşı ABD’ye satılmayacak. Almanya satılık değildir” açıklamasını yaptı.

Hopp ve şirketinin bu çalışmaları sonrası Darmstadt taraftar grubu diğer kulüp taraftar derneklerine bir mesaj göndererek Hoffenheim başkanına yönelik tribünlerde açılan haraket içeren pankartlara son verilmesi çağrısında bulundu. Konuyla ilgili Bild gazetesinin sorularını yanıtlayan Dietmar Hopp, "Son çalışmalar nedeniyle tribünlerin bana karşı tutumunun değişmesini bekler bir durumun yok. Ancak öyle bir şey güzel olur" ifadelerini kullandı. HOPP’A TEPKİNİN NEDENİ

Bundesliga'da sadece rakip değil, sahibi olduğu Hoffenheim taraftarlarının da eleştirdiği Hopp, Almanya’da 22 yıl önce alınan bir kararla, kulüpler bir yatırımcı tarafından finanse edilse de yüzde 51 hissenin üyelere ait olması gerekiyordu. Ancak daha sonra değiştirilen bu kararda “Eğer bir yatırımcı 20 yıl aralıksız bir kulübe destek verirse, kuralda değişikliğe gidilebilir” denildi. Hopp da 20 yıl destek verdiği kulübün yüzde 51 hissesinden fazlasına sahip olunca, sermaye karşıtı taraftarların hedefi haline geldi. Statlarda Dietmar Hopp aleyhine pankartlar açılırken; Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Borussia Dortmund taraftarının 3 yıl Hoffenheim deplasmanına gitmesini yasakladı. Hoffenheim, Bayern Münih'i konuk ettiği ve 6-0 Bayern'in üstünlüğüyle sona eren maç, Hopp aleyhine açılan pankart nedeniyle ilk olarak 67. dakikada durduruldu. 10 dakika sonra yeniden başlayan maçın 77. dakikasında Hopp'a yönelik hakaret içeren pankart tekrar açılınca karşılaşma yeniden durdu. Maça dönen oyuncular karşılaşma sonuna kadar karşılıklı paslaşarak durumu protesto etti. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz

Rummenigge, Dietmar Hopp ile saha kenarından oyuncuları birlikte alkışladı.