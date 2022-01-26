Hedefinde bir kişi mi vardı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Altın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak Fed’in kararı bekleniyorAltın, petrol, dolar, borsa, kripto para… Her şey saatler sonra belli olacak! Fed’in kararı bekleniyor#Altın
Omicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖden flaş açıklamaOmicron bitmeden mutasyonu çıktı... DSÖ'den flaş açıklama#Omicron
Hadımköyde kar esareti devam ediyor... 40 saat bekledilerHadımköy'de kar esareti devam ediyor... 40 saat beklediler!#Hadımköy
Ataşehirde felaket Acı haber geldiiAtaşehir'de felaket! Acı haber geldii#İstanbul
Tesla sitesinden duyurdu Türkiyede devreye alacak... İşte açıklanan 10 ilTesla sitesinden duyurdu! Türkiye'de devreye alacak... İşte açıklanan 10 il#Tesla
12 ilde satışlar sürüyor İstanbula 3 yeni proje... Taksitler 604 TLden başlıyor12 ilde satışlar sürüyor! İstanbul'a 3 yeni proje... Taksitler 604 TL'den başlıyor#TOKİ Projeleri
Diyarbakırda DBP il binasına terör operasyonuDiyarbakır'da DBP il binasına terör operasyonu#Diyarbakır
Şebnem hemşirenin son görüntüsü Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandıŞebnem hemşirenin son görüntüsü! Babadan şok iddia: 3 ay sonra telefonu yollandı#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
Stoklar azalıyor ABD alarm verdi... Yeniden başlıyorStoklar azalıyor! ABD alarm verdi... Yeniden başlıyor#Çip Üreticileri
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...Koronavirüste müthiş keşif: Antikor imzası! Milyonlarca kişinin hayatı değişecek...#Koronavirüs
Bu uyarı kriz çıkarır... Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecekBu uyarı kriz çıkarır... 'Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek'#Rusya
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
HABERLERAvrupa Haberleri

Hedefinde bir kişi mi vardı?

#Almanya#Heidelberg Üniversitesi Nikolai G.#AVRUPADAN HABERLER
Hedefinde bir kişi mi vardı

Heidelberg Üniversitesi’nde gerçekleşen saldırının detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı. Saldırganın Berlinli 18 yaşındaki Nikolai G. olduğu, üniversite öğrenimi için kısa bir süre önce Mannheim’a yerleştiği açıklandı.

Haberin Devamı

NIKOLAI G.’nin, eyleminden kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden babasına “Birileri cezasını çekecek” diye mesaj atması üzerine babasının da polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak saldırının hemen mesaj sonrası gerçekleşmesi nedeniyle polisin olaya müdahalede edemediği kaydedildi. Polis, saldırganın silahları nasıl alabildiğini de araştırıyor. Nikolai’nin evinde yapılan aramada silahların kısa bir süre önce illegal olarak alındığına dair belgelerin bulunduğu kaydedildi.

SUÇ KAYDI ÇIKTI
Öte yandan, Nikolai’nin hedefinin, saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki kız öğrenci olabileceği üzerinde duruluyor. Ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kız öğrencinin kafasından hedef alınması dikkati çekti. Diğer öğrencilerin ise kurşun sekmesinden yaralandığı tahmin ediliyor. Üstelik sırt çantasında iki silah ve yüze yakın mermi bulunduran saldırganın bunları kullanmaması ve saldırı sonrası intihar etmesi de hedefin sadece bir kişi olabileceği şüphelerini artırdı. Polis bünyesinde kurulan ‘Botanik’ soruşturma ekibi bu soruların yanıtını arıyor. Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarlarının incelemeye alındığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nikolai G.’nin 17 yaşındayken adam yaralama nedeniyle kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Heidelberg Üniversitesi Nikolai G.#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...

Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...

#COVID-19
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı