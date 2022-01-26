Hedefinde bir kişi mi vardı?

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NIKOLAI G.’nin, eyleminden kısa bir süre önce WhatsApp üzerinden babasına “Birileri cezasını çekecek” diye mesaj atması üzerine babasının da polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak saldırının hemen mesaj sonrası gerçekleşmesi nedeniyle polisin olaya müdahalede edemediği kaydedildi. Polis, saldırganın silahları nasıl alabildiğini de araştırıyor. Nikolai’nin evinde yapılan aramada silahların kısa bir süre önce illegal olarak alındığına dair belgelerin bulunduğu kaydedildi.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öte yandan, Nikolai’nin hedefinin, saldırıda hayatını kaybeden 23 yaşındaki kız öğrenci olabileceği üzerinde duruluyor. Ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden kız öğrencinin kafasından hedef alınması dikkati çekti. Diğer öğrencilerin ise kurşun sekmesinden yaralandığı tahmin ediliyor. Üstelik sırt çantasında iki silah ve yüze yakın mermi bulunduran saldırganın bunları kullanmaması ve saldırı sonrası intihar etmesi de hedefin sadece bir kişi olabileceği şüphelerini artırdı. Polis bünyesinde kurulan ‘Botanik’ soruşturma ekibi bu soruların yanıtını arıyor. Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarlarının incelemeye alındığı belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nikolai G.’nin 17 yaşındayken adam yaralama nedeniyle kaydı bulunduğu ortaya çıktı.