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HABERLERAvrupa Haberleri

Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku

#Turgut Yüksel#Awet Tesfaiesus#Armand Zorn, Kaweh Manoori
Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku

Almanya’da yeni seçilen göçmen kökenli federal milletvekillerinin sayısının bir önceki döneme göre çok fazla olması, vatandaşlık hukukunda reform beklentilerini yeniden gündeme getirdi.

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SPD’li Hessen eyalet milletvekili ve Entegrasyon Politikaları Sözcüsü Turgut Yüksel, Güney Hessen teşkilatı içindeki Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu’nun Başkanı Halima Gutale’yle birlikte yaptığı basın açıklamasında, göçmen kökenli milletvekillerinin göç, iklim krizi, dijitalleşme, katılım, ırkçılık, ayrımcılık ve sağ terörle mücadele gibi çağımızın önemli konularına ağırlık vereceklerinden emin olduklarını söylediler. Federal Meclis’e seçilen tüm SPD adaylarını kutlayan iki politikacı, onlar arasında göçmen kökenli 35 federal milletvekilinin yer almasına özellikle sevindiklerini, tüm toplum içindeki göçmen kökenlilerin payının artması gibi milletvekilleri arasındaki göçmen kökenlilerinin oranı artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söylediler.

Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku
Armand Zorn, Kaweh Manoori,

‘İLERİCİ KOALİSYONU SAVUNUYORUZ’
Modern bir vatandaşlık, katılım ve entegrasyon yasasına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken iki sosyal demokrat politikacı, bu konuda şu açıklamayı yaptılar: “Günümüzün sorunlarını çözecek ilerici bir koalisyonu savunuyoruz. Vatandaşlık hukukunda reform ve kamu sektörünün çok kültürlülüğe açılması bu sorunlar arasında yer alıyor. Modern bir vatandaşlık yasası çoklu vatandaşlık seçeneğini de içerir ve vatandaşlık işlemlerindeki engelleri ortadan kaldırır. Şans eşitliğinin sağlanması açısından azınlıkların da kamu iş yerlerinde çalışmasını öngören, tüm çalışanların mesleki gelişim ve yükselme açısından eşit koşullara sahip olmasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden kamu kuruluşlarına çok kültürlü açılım yükümlülüğü getiren bir katılım ve entegrasyon yasasına ihtiyacımız var.”

Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku

Almanya’da önümüzdeki dönem Federal Meclis’te Hessen eyaletini temsil edecek 50 milletvekilinin 5’i göçmen kökenli politikacı: SPD’den Armand Zorn (33), Kaweh Manoori (33), Awet Tesfaiesus (49), Sol Parti’den Ali Al-Dailami (40) ve Yeşiller’den Omid Nouripour (46). Bu politikacıların çoğu ülkelerindeki siyasi baskılar nedeniyle Almanya’ya göç etmiş ailelerin çocukları. SPD’nin Frankfurt’tan direkt aday gösterdiği Kamerun kökenli Zorn, uzun yıllardır Hıristiyan demokratların kalesi olarak görülen 182 numaralı seçim bölgesini kazanarak seçildi. 182 numaralı seçim bölgesini de Yeşillerin direkt adayı İran kökenli Nouripour’a karşı kaybeden, fakat SPD’nin eyalet listesinden seçilerek Federal Meclis’e giren Manoori de rakibi gibi İran kökenli. Giessen’den seçilen Sol Parti’li Al-Dailami Yemen, Federal Meclis tarihindeki ilk siyahi kadın milletvekili unvanını üstlenen Awet Tesfaiesus da Eritre kökenli. Her ikisi de 33 yaşında olan SPD milletvekileri Zorn ve Manoori, seçimden önce Frankfurt’ta Türkiye kökenli göçmenlerin temsilcileriyle bir araya gelerek siyasi hedeflerini anlatmış, destek istemişlerdi.
Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku

Awet Tesfaiesus

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#Turgut Yüksel#Awet Tesfaiesus#Armand Zorn, Kaweh Manoori