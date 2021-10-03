Hedef, modern bir vatandaşlık hukuku

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SPD’li Hessen eyalet milletvekili ve Entegrasyon Politikaları Sözcüsü Turgut Yüksel, Güney Hessen teşkilatı içindeki Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu’nun Başkanı Halima Gutale’yle birlikte yaptığı basın açıklamasında, göçmen kökenli milletvekillerinin göç, iklim krizi, dijitalleşme, katılım, ırkçılık, ayrımcılık ve sağ terörle mücadele gibi çağımızın önemli konularına ağırlık vereceklerinden emin olduklarını söylediler. Federal Meclis’e seçilen tüm SPD adaylarını kutlayan iki politikacı, onlar arasında göçmen kökenli 35 federal milletvekilinin yer almasına özellikle sevindiklerini, tüm toplum içindeki göçmen kökenlilerin payının artması gibi milletvekilleri arasındaki göçmen kökenlilerinin oranı artmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söylediler. Armand Zorn, Kaweh Manoori,

‘İLERİCİ KOALİSYONU SAVUNUYORUZ’

Modern bir vatandaşlık, katılım ve entegrasyon yasasına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken iki sosyal demokrat politikacı, bu konuda şu açıklamayı yaptılar: “Günümüzün sorunlarını çözecek ilerici bir koalisyonu savunuyoruz. Vatandaşlık hukukunda reform ve kamu sektörünün çok kültürlülüğe açılması bu sorunlar arasında yer alıyor. Modern bir vatandaşlık yasası çoklu vatandaşlık seçeneğini de içerir ve vatandaşlık işlemlerindeki engelleri ortadan kaldırır. Şans eşitliğinin sağlanması açısından azınlıkların da kamu iş yerlerinde çalışmasını öngören, tüm çalışanların mesleki gelişim ve yükselme açısından eşit koşullara sahip olmasına özen gösterilmelidir. Bu yüzden kamu kuruluşlarına çok kültürlü açılım yükümlülüğü getiren bir katılım ve entegrasyon yasasına ihtiyacımız var.”

Awet Tesfaiesus