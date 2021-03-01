Hedef kadın liderlerle iktidara ortaklık

İŞTE geçtiğimiz hafta dijital ortamda düzenlenen kurultayda, Hessen Eyalet Parlamentosu Sol Parti Meclis Grup Başkanı Janine Wissler ile partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Susanne Henning-Wellsow ‘ikilisi’ dümenin başına geçti.

Hedef, diğer partilerle herhangi bir şekilde uzlaşarak ortaklık edip, Sol Parti’yi iktidara taşımak.

Bu, hiç şüphesiz kolay olmayacaktır.

Zira Almanya’da muhafazakâr kanat olarak bilinen Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU), “Sol Parti ve sağ popülist Almanya için Alternatif’le (AfD) koalisyona hayır” diyor.

Bırakın koalisyonu iş birliğine bile hayır diyor.

Zaten bunu Sol Partililer de biliyor.

O yüzden Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerle sol kanatta ‘kırmızı-kırmızı-yeşil’ koalisyon oluşturup, CDU/CSU’yu iktidardan uzaklaştırmayı umuyor.

Ama uzun süreden beri yapılagelen kamuoyu yoklamalarına bakıldığında, böyle bir koalisyonun çoğunluğu elde etme olasılığı yok denecek kadar az gibi görünüyor.

Kamuoyu yoklamaları Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 35, Yeşiller’in yüzde 19, SPD’nin yüzde 16, AfD’nin yüzde 10, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 8 ve Sol Parti’nin de yüzde 8 civarında oy alacağını gösteriyor.

FDP de CDU/CSU gibi ‘Sol Parti’yle ortaklığa “Hayır” dediği için, bu veriler ışığında SPD-Sol Pati-Yeşiller’in ‘kırmızı-kırmızı-yeşil’ koalisyon umudunun ‘tamamen hayal’ olarak kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra CDU/CSU ile Yeşiller’in ‘siyah-yeşil’ koalisyon oluşturmalarından hareket ediliyor.

Her ne kadar CDU/CSU’lu politikacılar arasında böyle bir ortaklığa çok da sıcak bakmayan politikacıların sayısı hiç de az olmasa da.

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Aslında Almanya’da köklü partilerde bu alanda tutum değişimine daha önceki yıllarda da tanık olduk.

Yeşiller kurulduktan sonra hem CDU/CSU hem de SPD, “Yeşiller’le iş birliğine hayır” dedi.

Hatta 1985 yılında Hessen’de yapılan eyalet parlamentosu seçimleri öncesi dönemin SPD’li Eyalet Başbakanı Holger Börner, “Yeşil faşolarla ortaklık etmem” bile dedi.

Ancak başka ortak bulamayınca, seçimlerden sonra Hessen’de Yeşiller ile Almanya genelinde ilk ‘kırmızı-yeşil’ koalisyon hükümetini kurdu.

Köklü partilerin yıllarca ‘öcü’ gözüyle baktıkları Yeşiller, zamanla ‘aranan ortak’ haline geldi.

1998 yılında SPD’li Gerhard Schröder, Yeşiller’le ‘kırmızı-yeşil koalisyon’ oluşturup Almanya Başbakanı oldu.

Bu ortaklık 7 yıl sürdü.

Yıllarca “Yeşiller’le ortaklığa hayır” diyen CDU, 2008’de Hamburg’da, 2014’te Hessen’de ve 2016 yılında da Baden Württemberg’de, hem de Yeşiller’li Winfried Kretschmann’ın başbakanlığında koalisyon hükümeti kurdu.

CDU/CSU gibi SPD de, Yeşiller de, eski Doğu Almanya’daki Sosyalist Birlik Partisi’nin (SED) uzantısı konumundaki Sol Parti ile yıllarca ortaklık etmemekte direndi.

Ama ‘kaçış olmadığını’ anlayan SPD, 1998 yılında Mecklenburg Vorpommern Eyaleti’nde ilk ‘kırmızı-kırmızı’ koalisyon hükümetini kurdu.

Daha sonraki yıllarda Berlin’de ve Brandenburg’da da.

Sonradan Thüringen ve Bremen’de SPD’nin Sol Parti ile oluşturduğu koalisyon hükümetlerine Yeşiller de ortak oldu.

Önümüzdeki dönemlerde CDU da ilk etapta eyalet düzeyinde Sol Parti ile ortaklık ederse hiç şaşmamalı.