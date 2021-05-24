Hedef insidans 20!

ALMANYA’da korona kısıtlamalarında, insidans olarak tanımlanan yüz bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük yeni vaka sayısı baz alınıyor. Bakan Spahn geçen yıl yaz aylarında Almanya’daki insidans değerinin 20’nin altında olduğunu belirterek, bu yıl da bu sayıya ulaşılmasını hedeflediklerini kaydetti.

AKRABA ZİYARETİ UYARISI

Okul tatilinin başlamasıyla birlikte yüzbinlerce insanın tatilde akraba ziyareti yapacağına dikkat çeken bakan Spahn, özellikle göçmen aileleri uyardı. Bakan Spahn bir gazeteye verdiği demeçte, geçen yaz döneminde tecrübe kazanıldığını belirterek, “O zamanlar Türkiye’ye ve Balkan ülkelerine yapılan akraba ziyaretleri, kademeli olarak yeni enfeksiyon sayısının yaklaşık yüzde 50 oranında artmasına neden oldu. Bu yıl bunu engellememiz gerekiyor” dedi. Bakan Spahn, Türkiye ile girişi ve çıkışlarda test için erken dönemde anlaşma sağlamak istediklerini de kaydetti.

İNSİDANS 62.5

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’daki ortalama insidans 62.5 olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu tatili nedeniyle yeni vaka sayısı da düşük oldu. Son 24 saatteki vaka sayısı 2 bin 682 olurken toplam vaka sayısı 3 milyon 651 bin 640’a yükseldi. Son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi. Böylelikle Almanya’da koronaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bin 423 oldu. Öte yandan Almanya’da 22 Mayıs verilerine göre toplam aşılama sayısı 44 milyon 385 bin 214 olarak kayıtlara geçti. 33 milyon 142 bin 439 kişi ilk aşılarını olurken, ikinci aşılarını yaptıranların sayısı 11 milyon 343 bin 644'e ulaştı.