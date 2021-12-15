‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Hortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler Kaçarsanız kovarım ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarımHortum felaketinde inanılmaz detay... İnfial yaratan sözler! 'Kaçarsanız kovarım' ortaya çıktı: Kaçarsanız kovarım!#ABD
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
2021e damgasını vurdu Herkes onu konuştu... Yüzde 3450 arttı2021'e damgasını vurdu! Herkes onu konuştu... Yüzde 3450 arttı#Google
Süt şirketinden büyük skandal Kadınları inek yaptılar...Süt şirketinden büyük skandal! Kadınları inek yaptılar...#Güney Kore
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
Sevgilisine veda edemediSevgilisine veda edemedi#Gülçin Ergül
Burak Elmastan sert çıkış: İlk kez şahit oldum, 5 defa...Burak Elmas'tan sert çıkış: 'İlk kez şahit oldum, 5 defa...'#Galatasaray
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
30 bin yıldır uyuyan virüs canlandı... Korkunç uyarı30 bin yıldır uyuyan virüs canlandı... Korkunç uyarı#Virüs
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’

#Olaf Scholz#Kovid-19#Biontech
‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’

Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, ilk hükümet açıklamasında öncelikli hedefin pandemiyle mücadele olduğunu söyledi. Diğer yandan, “Almanya bir göç ülkesidir” diyen Scholz, hedefin Almanya’yı bir ‘uyum ülkesi’ haline getirmek olduğunu vurguladı. Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılacağını ve insanların kendi kimlik ve benliklerini de korumaları için çifte vatandaşlık yolunu açacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

ALMANYA’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin hedefinin açılım ve ülkeyi daha ileri taşımak olduğunun altını çizdi. Federal Meclis’in bugünkü oturumunda yaptığı ilk hükümet açıklamasında, kendisinden önce 16 yıl boyunca görev yapan Hııristiyan Demokrat Başbakan Angela Merkel’e teşekkür etti. Scholz, “Bayan Merkel’e özellikle teşekkür ediyorum. 16 yıl boyunca ülkemizin geleceği için hizmet verdi. Kararlı politikalar uyguladı. Dünya genelinde saygı duyulan bir başbakan oldu. Bizimle de güven içinde çalıştı. Bunun için de teşekkür ediyorum Angela Merkel’e” dedi.

‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK’
Başbakan Scholz, pandemi nedeniyle zor bir dönemde görev üstlendiklerini belirtirken, öncelikli hedeflerinin ilk sırasında pandemiyle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek olduğunu vurguladı. “Yapılacak çok iş var. Çok önemli görevlerimiz var. Kaybedecek zamanımız yok” diyen Scholz, ”Noel dönemleri genelde insanların birlikte olduğu, Noel pazarlarını birlikte dolaştığı günlerdir. Ama iki yıldır hepimiz bundan mahrumuz. Bugünlerde kimse kendisini iyi hissetmiyor. Ama biz mücadelemizi kararlı bir biçimde sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi kazanacağız” açıklamasında da bulundu.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK’
Pandemiyle mücadelede başarılı olunması için bir ‘kriz timi’ oluşturduklarını ve Korona Uzmanlar Komisyonu’nu devreye soktuklarını belirten Scholz, “Pandemiyle mücadelede kırmızı çizgimiz yok. Gereken her türlü önlemler alınacaktır. Gereken her şeyi yapacağız. Bunu yerine getirmek benim görevimdir” dedi. Başbakan Scholz, bu yılın sonuna kadar 30 milyon kişinin tazeleyici aşı yaptırması gerektiğini yinelerken, ülkede yaşayan herkese “Aşı olun. Aşı olun ki kendi yaşamınızı koruyacağınız gibi başkalarının yaşamını da koruyun” çağrısında da bulundu.

‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’
‘HUKUK DEVLETİ GEREKEN CEVABI VERECEK’
Başbakan Scholz, aşı karşıtlarının Almanya’da barış içinde toplumsal yaşamı bozmalarına izin vermeyeceklerini vurgularken, “Küçük bir azınlığın toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz. Meşalelerle gösteri yapanlara politikacıları tehdit edenlere kesinlikle göz yummayacağız. Almanya’da halkın çok çok büyük bir bölümü mantıklı bir tutum sergilemekte ve tam bir dayanışma sergilemektedir. Bu ülkenin yasalarına riayet etmeyenlere hukuk devleti gereken yanıtı verecektir” dedi. Başbakan Scholz, aynı zamanda hükümetin aşırı sağa karşı mücadeleye ağırlık vereceğini de dile getirdi.

Haberin Devamı

TÜRECİ VE ŞAHİN’E DE TEŞEKKÜR
Olaf Scholz, Kovid-19’a karşı BioNTech aşısını geliştiren Türkiye kökenli Özlem Türeci ile Uğur Şahin’e de teşekkür etti. Türeci ve Şahin’in dünyanın her yerinde milyonlarca insanı kurtardığını özellikle vurgularken, “Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’
ÇİFTE VATANDAŞLIK
Başbakan Olaf Scholz, “Almanya bir göç ülkesidir” derken, hedefin Almanya’yı bir ‘uyum ülkesi’ haline getirmek olduğunu da vurguladı. Bu bağlamda Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılacağını ve insanların kendi kimlik ve benliklerini de korumaları için çifte vatandaşlık yolunu da açacaklarını söyledi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki göçmen kökenli personel sayısının artırılması sözü de verdi.

Haberin Devamı

İKLİM KORUNMASI VE YENİ İŞ YERLERİ
Scholz, hükümetin Paris İklim Sözleşmesi’ne riayet edeceğini ve hedefin ‘nötr iklim’ olduğunu da vurguladı. Almanya gibi bir sanayi ülkesinde teknolojik yeniliklerle modern iş yeri yaratmanın mümkün olduğunu da belirtti. “Almanya güçlü bir ülkedir. Bunu el ele vererek başaracağız” dedi. Seçim öncesi söz verdikleri şekilde emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini ve emekli aylıklarında düşüş olmayacağını da yineledi.

AB İLE EL ELE
Başbakan Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) bütünlüğünü korumasının kendileri için de öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Avrupa’da barışın korunması için Almanya’nın her türlü desteği vereceğini de vurguladı. Scholz, “AB’yi hep birlikte şekillendireceğiz, AB hazinesini birlikte koruyalım” dedi. ABD ve NATO ile ilişkilerin geliştirilmesinin Almanya’nın güvenliği açısından kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerken, Çin ve Rusya ile ilişkilerin belirlenmesinde AB ülkeleriyle birlikte hareket edeceklerini de söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#Kovid-19#Biontech

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın