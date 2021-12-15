‘Hedef Almanya’yı bir uyum ülkesi yapmak’

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ALMANYA’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetinin hedefinin açılım ve ülkeyi daha ileri taşımak olduğunun altını çizdi. Federal Meclis’in bugünkü oturumunda yaptığı ilk hükümet açıklamasında, kendisinden önce 16 yıl boyunca görev yapan Hııristiyan Demokrat Başbakan Angela Merkel’e teşekkür etti. Scholz, “Bayan Merkel’e özellikle teşekkür ediyorum. 16 yıl boyunca ülkemizin geleceği için hizmet verdi. Kararlı politikalar uyguladı. Dünya genelinde saygı duyulan bir başbakan oldu. Bizimle de güven içinde çalıştı. Bunun için de teşekkür ediyorum Angela Merkel’e” dedi.

‘KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK’

Başbakan Scholz, pandemi nedeniyle zor bir dönemde görev üstlendiklerini belirtirken, öncelikli hedeflerinin ilk sırasında pandemiyle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek olduğunu vurguladı. “Yapılacak çok iş var. Çok önemli görevlerimiz var. Kaybedecek zamanımız yok” diyen Scholz, ”Noel dönemleri genelde insanların birlikte olduğu, Noel pazarlarını birlikte dolaştığı günlerdir. Ama iki yıldır hepimiz bundan mahrumuz. Bugünlerde kimse kendisini iyi hissetmiyor. Ama biz mücadelemizi kararlı bir biçimde sürdüreceğiz ve bu mücadeleyi kazanacağız” açıklamasında da bulundu.

‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ YOK’

Pandemiyle mücadelede başarılı olunması için bir ‘kriz timi’ oluşturduklarını ve Korona Uzmanlar Komisyonu’nu devreye soktuklarını belirten Scholz, “Pandemiyle mücadelede kırmızı çizgimiz yok. Gereken her türlü önlemler alınacaktır. Gereken her şeyi yapacağız. Bunu yerine getirmek benim görevimdir” dedi. Başbakan Scholz, bu yılın sonuna kadar 30 milyon kişinin tazeleyici aşı yaptırması gerektiğini yinelerken, ülkede yaşayan herkese “Aşı olun. Aşı olun ki kendi yaşamınızı koruyacağınız gibi başkalarının yaşamını da koruyun” çağrısında da bulundu. ‘HUKUK DEVLETİ GEREKEN CEVABI VERECEK’

Başbakan Scholz, aşı karşıtlarının Almanya’da barış içinde toplumsal yaşamı bozmalarına izin vermeyeceklerini vurgularken, “Küçük bir azınlığın toplumumuzu bölmesine izin vermeyeceğiz. Meşalelerle gösteri yapanlara politikacıları tehdit edenlere kesinlikle göz yummayacağız. Almanya’da halkın çok çok büyük bir bölümü mantıklı bir tutum sergilemekte ve tam bir dayanışma sergilemektedir. Bu ülkenin yasalarına riayet etmeyenlere hukuk devleti gereken yanıtı verecektir” dedi. Başbakan Scholz, aynı zamanda hükümetin aşırı sağa karşı mücadeleye ağırlık vereceğini de dile getirdi.

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TÜRECİ VE ŞAHİN’E DE TEŞEKKÜR

Olaf Scholz, Kovid-19’a karşı BioNTech aşısını geliştiren Türkiye kökenli Özlem Türeci ile Uğur Şahin’e de teşekkür etti. Türeci ve Şahin’in dünyanın her yerinde milyonlarca insanı kurtardığını özellikle vurgularken, “Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. ÇİFTE VATANDAŞLIK

Başbakan Olaf Scholz, “Almanya bir göç ülkesidir” derken, hedefin Almanya’yı bir ‘uyum ülkesi’ haline getirmek olduğunu da vurguladı. Bu bağlamda Alman vatandaşlığına geçiş koşullarının kolaylaştırılacağını ve insanların kendi kimlik ve benliklerini de korumaları için çifte vatandaşlık yolunu da açacaklarını söyledi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki göçmen kökenli personel sayısının artırılması sözü de verdi.

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İKLİM KORUNMASI VE YENİ İŞ YERLERİ

Scholz, hükümetin Paris İklim Sözleşmesi’ne riayet edeceğini ve hedefin ‘nötr iklim’ olduğunu da vurguladı. Almanya gibi bir sanayi ülkesinde teknolojik yeniliklerle modern iş yeri yaratmanın mümkün olduğunu da belirtti. “Almanya güçlü bir ülkedir. Bunu el ele vererek başaracağız” dedi. Seçim öncesi söz verdikleri şekilde emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini ve emekli aylıklarında düşüş olmayacağını da yineledi.

AB İLE EL ELE

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) bütünlüğünü korumasının kendileri için de öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Avrupa’da barışın korunması için Almanya’nın her türlü desteği vereceğini de vurguladı. Scholz, “AB’yi hep birlikte şekillendireceğiz, AB hazinesini birlikte koruyalım” dedi. ABD ve NATO ile ilişkilerin geliştirilmesinin Almanya’nın güvenliği açısından kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerken, Çin ve Rusya ile ilişkilerin belirlenmesinde AB ülkeleriyle birlikte hareket edeceklerini de söyledi.