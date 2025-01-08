Hedef: AB ile bütünleşmeyi hızlandırmak

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FAALİYETLERİNİ Berlin’de de sürdüren Avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal öncülüğünde Türkiye’de kurulan Köksal Akademi, Türkiye’nin ekonomik alanda Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşmesinin hızlandırılması için 16-17 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Hedefin Türkiye’nin küresel ekonomide daha rekabetçi, daha etik ve daha sürdürülebilir bir iş merkezi haline gelmesine katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. “Sorumlu İş Forumu Türkiye: İnsan Hakları ve Sürdürülebilirlik Forumu Hazırlık Toplantısı” adı altında düzenlenecek etkinlikte, ülkemizin iş dünyasını dönüştürmeye odaklanmış, sektör liderleri, karar vericiler, uzmanlar, sendikalar, STK’ları, uluslararası yatırımcılarla bir araya getireceğine dikkat çekildi. Bu etkinliğin, güçlü iş bağlantıları, yeni yatırım fırsatları ve bilgi paylaşımı için eşsiz bir platform sunacağı da vurgulandı.

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TÜRKİYE, AB PAZARINDA STRATEJİK ORTAK

Planlanan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye, coğrafi avantajı, genç ve dinamik iş gücü, hızlı üretim kabiliyeti ve bölgesel etkinliğiyle AB pazarları için stratejik bir ortak konumundadır. Ancak bugünün şartlarında sadece üretmek yetmez; üretimin etiğe, insan haklarına, işçi haklarına ve çevre standartlarına uygun olması bekleniyor. Bu beklentilere cevap veren işletmeler, AB’nin gelecekteki tedarik zincirlerinde öncelikli konuma yükselebilecek, sağlıklı ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurarak uzun vadeli kazançlar elde edebilecekler” satırlarına da yer verildi.

BİLİM İNSANLARI KONUŞACAK

Etkinliğin ilk gününde Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri ve Alman Ekonomisinin Türkiye Resmi Temsilcisi Burkhardt Hellemann, AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (DMW) Türkiye Başkanı Ferhat Bozçelik, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Köksal Consulting ile Köksal Avukatlık Ortaklığı-Kurucu Ortağı ve Köksal Akademi’nin Akademik Direktörü Prof. Dr. Mehmet Köksal, Risk Yönetimi Derneği-Kurucu Üyesi Kemal Üçüncü gibi uzmanların da aralarında bulunduğu bilim insanlarının da konuşmalar yaparak katılımcıları bilgilendireceği belirtildi. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılara, İnsan Hakları ve Çevresel Durum Tespiti (HREDD) ve Çevresel, Sosyal, Yönetişim alanlarında ‘hızlı eğitim’ verilmesi ve yüzde 70 başarı sağlayanlara sertifikaları takdim edimesi de öngörüldü. Kavacık, Şht. Polis Mustafa Yazıcı Çk. No:2, 34810 Beykoz/İstanbul, Türkiye adresinde, aynı anda çevrimci ve yüz yüze katılımla gerçekleşecek olan bu hibrit etkinliğe kayıt yaptırmanın şart olduğuna da dikkat çekildi.