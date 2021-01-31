Hedef 100 bin nüfusta 50’nin altı

SAĞLIK idarelerinin Robert Koch Enstitüsü’ne bildirdiği verilere göre bir günlük vaka sayısı 11 bin 192’ye düştü. Bir önceki pazara gününe göre 1065 daha az vaka kaydedildi. Geçen pazar bir günlük vaka sayısı 12 bin 257 olarak belirlenmişti. Bir günde koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 399 artarak, 56 bin 945’e yükseldi. Geçen hafta pazar günü ise 349 kişi hayatını kaybetmişti. Virüsün bulaşma değeri de geriledi. 7 günde 100 bin nüfus başına düşen bulaşma değeri uzun zamandır ilk kez 100’ün altına, 90.2’ye geriledi. Almanya bu önlemlerle hem yeni vakaların takibini daha iyi sağlamak hem de yoğun bakımdaki yaşanacak olası sıkıntıların önüne geçmek istiyor. 14 Şubat’a kadar bu hedefe ulaşılması durumunda okul ve kreşlerin yeniden açılması, sert önlemlerin yumuşatılması bekleniyor.

Ülkede bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 2 milyon 216 bin 363 olarak açıklanırken, 1 milyon 921 bin 700 kişinin iyileştiği, aktif vaka sayısının ise 237 bin 718 olduğu belirtildi. 4 bin 351 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2 bin 408 kişinin ise solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 83.09. 27 Aralık’tan bu yana aşılama kampanyasının devam ettiği Almanya’da 2 milyon 317 bin 158 kişinin ilk aşısı, 461 bin 701 kişinin de ikinci doz aşısı yapıldı.