Hector milli takımı bıraktı

HECTOR, milli takımdan ayrılma kararını ise aylar önceden aldı. Köln yöneticilerine geçtiğimiz temmuz ayında kararını bildiren tecrübeli futbolcu, milli takıma veda etmesinin gerekçesini ise kulübünde daha fazla sorumluluk üstlenmek istemesine bağladı. İlk kez 14 Kasım 2014’te Cebelitarık ile oynanan maçta milli takım forması giyen Hector, Löw’ün vazgeçmediği isimlerden biriydi. Löw, Köln takımı ikinci lige düştüğünde de Hector’a milli formayı hiç tereddüt etmeden teslim etmişti. Kariyeri boyuncu milli formayı 43 kez giyen Hector, üç gol attı. En son 19 Kasım 2019’da Kuzey İrlanda ile oynanan milli maçta sahaya çıkmıştı.