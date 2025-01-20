HDB’den aday tanıtımı!

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SOSYAL Demokrat Parti’nin (SPD) genel merkezi Willy Brandt Evi’nde düzenlenen etkinlikte, partinin Berlin Neukölln İlçesi direkt adayı olan Federal Meclis milletvekili Hakan Demir ile Tempelhof-Schöneberg İlçesi direkt adayı olan SPD İlçe Başkanı Sinem Taşan-Funke’ye tam destek verildi. Çok sayıda konuğun katıldığı etkinlik, HDB Başkanı ve SPD Kreuzberg Belediye Meclis üyesi Ahmet İyidirli’nin konuşması ile başladı. Moderatörlüğü Reinickendorf ilçesinin SPD’li Belediye Başkan Yardımcısı Sevda Boyracı’nın yaptığı toplantıda, işçi ailesi torunu olan Federal Meclis milletvekili iktisatçı Hakan Demir ile doğma büyüme Tempelhof-Schönebergli hukukçu Sinem Taşan-Funke’nin kısaca kendilerini tanıttılar.

‘ÇOKLU VATANDAŞLIK YASASI’NIN ÖNEMİDemir konuşmasının giriş ve tanıtım bölümünde, kendisinin de komisyon üyesi olarak bizzat katkıda bulunduğu 2024 Haziran ayında yürürlüğe giren ‘Çoklu Vatandaşlık Yasası’ ve AB ülkeleri dışından vasıflı eleman getirmeyi kolaylaştıran ‘Vasıflı Eleman Yasası’nın önemini vurgularken, ana muhalefet CDU/CSU ve aşırı sağcı partilerin bu yasayı iptal etme planlarını eleştirdi. Son yıllarda yaşanan korona salgını ve Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş ve Orta Doğu’daki sürtüşmeler nedeniyle zor bir dönemden geçildiğinin de altını çizdi. Çok sayıda sorunun yönetildiği etkinlikte, Sinem Taşan-Funke ile Hakan Demir, kiraların sınırlandırılması, yeni ve ucuz konutların yapılması, dijitalleşme, altyapı tesislerinin yenilenmesi, emekli maaşlarının yüzde 48’in altına düşmemesi, emeklilikte kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, eğitime ağırlık verilmesi ve asgari ücretin artırılması konularında bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve görüşlerini dile getirirken, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtladılar. İkisi de bu sorunların ancak çok zenginlerden daha fazla vergi alınması ve taze borç sınırının yükseltilmesiyle mümkün olacağını savundular. SPD’li Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekilleri Sevim Aydın (Friedrichshain Kreuzberg), Sebahat Atlı (Spandau) ve Tempelhof-Schöneberg İlçe Meclisi Üyesi Kubilay Yalçın da aday tanıtım toplantısına katılanlar arasındaydı.