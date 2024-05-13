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ALMANYA’da ilk sosyal demokrat kuruluş olarak 1973 yılında ‘Türkiyeli Ortanın Solu Derneği’ adı altında kurulan, 1975 yılında Türkiye Halkçı Devrimci Birliği (HDB) adını alan ve 1977 yılında da üye kuruluşlarını tek çatı altında Halkçı Devrimci Federasyonu (HDF) olarak bir araya getiren sivil toplum örgütü bünyesindeki HDB Berlin yeni yönetimini belirledi. Ahmet İyidirli yeniden başkan, Alev Ayhan başkan yardımcısı, Necip Erman sayman ve Melih Şengöl genel sekreter seçildi. Gül Ataseven-Özen, Mihrican Maya, Nazmiye Şenyuva ile Sevda Boyracı yönetim kurulu üyeliğine, Emine Tekçe ile Mümtaz Ergün de mali denetim kurulu üyeliklerine getirildi.





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‘EŞİT HAKLARDA ISRARLIYIZ’

Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda, Almanya’da yaşayan göçmen kökenli insanlara toplumsal yaşamın her alanında eşitler sağlanması konusunda ısrarlı olunduğu vurgulandı. Irkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin bundan sonra da kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin de altı çizildi. Aynı zamanda göçmenlere yerel seçimlere katılım hakkı verilmesi, vizenin kaldırılması, okullarda Türkçe öğretilmesi, kamu dalındaki iş yerlerinde göçmen kotası uygulanması konularındaki çalışmaların sürdürüleceği de vurgulandı.

IRKÇILIK VE AŞIRI SAĞLA MÜCADELE

HDB tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda ırkçı faşist hareketler güçleniyor ve saldırganlaşıyor. Son günlerde özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleri çerçevesinde yaşanan olaylar, saldırılar, yaralamalar tehlikenin her geçen gün büyüdüğünü gösteriyor. Daha bundan bir yıl önce ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) hareketinin Almanya’da darbe hazırlıkları içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Şu sıralar bu gruba karşı mahkeme duruşmaları sürüyor. Irkçılık ve aşırı sağa karşı mücadele göçmenler için de gelecekte en önemli görevlerden birisi olarak duruyor” denildi.