Hayvan sömürüsüne siyah-beyaz klip

Almanya’nın ünlü rap müzik grubu Veggie Crew’in son video klibinin çekimlerini siyah- beyaz gerçekleştiren Hirschhauser, hayvan ticaretine ve sömürüsüne farkındalık yaratmaya çalıştı. Video klibin Youtube başta olmak üzere farklı dijital platformlarda yayınlanmasının ardından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Hirschhauser, Hayvan ticaretini insanlığın kanayan bir yarası olarak görüyorum. İstismarlara karşı toplumdaki her bireyin kendi çapında harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum. Ben de kliplerimde farkındalık yaratmak için çalışıyorum” dedi.







