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HABERLERAvrupa Haberleri

Hayırsever gurbetçiler, küle dönen ormanlarını unutmadı

#Almanya#Hayırsever Gurbetçiler Küle Dönen Ormanlarını Unutmadı#AVRUPADAN HABERLER
Hayırsever gurbetçiler, küle dönen ormanlarını unutmadı

Almanya’da yaşayan Türlübey’li gurbetçiler köylerinde yanan ormanlar için dokuz bin fidan bağışta bulundu.

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Gurbetçi Türlübeyliler köyünü unutmadı. Geçen yıl büyük bir yangınla ormanlarını kaybeden Türlübey mahallesinin durumuna gurbette yaşayan Türlübeyliler kayıtsız kalmadı. Almanya’da yaşayan Türlübeyliler ve gurbetrçilerin kurduğu Arnsberg ve Hamm cemaati, Türlübey mahallesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına fidan bağışı yapmak için kampanya düzenledi. Kampanyada toplanan 3 bin 500 euro (54 bin 355 TL) Denizli Orman Bölge Müdürlüğü özel bütçesine aktarıldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırsever gurbetçiler, yapılan bağışın karşılığı olan 9 bin fidanın toprakla buluşacağını dile getirerek, “Ülkemizin neresinde olursa olsun, Hakkari’den Edirne’ye kadar hepsi vatan toprağıdır. Ormanlar bizim, bu topraklar bizimdir. Yanan ormanlarımız kararmasın, yeniden yeşersin. Gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir Türlübey bırakalım. Yardımlarından dolayı derneklerimize, hemşerilerimize ve tüm gurbetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kampanyamız devam etmektedir. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

 

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