Haydi Nürnbergliler aşıya!

MARKUS König kendisinin de camide aşı yaptıracağını söyledi. 11 Haziran tarihindeki aşı kampanyasına, Bavyera Başbakanı Markus Söder’in de Eyüp Sultan Camisi’ne gelmesi bekleniyor. Nürnberg Beldediye Başkanı Markus König, DİTİB’e bağlı Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret ederek ilgililerle bir istişare toplantısı yapmış ve kendisine, aşı organize uzmanları Dr. Ulriche Goerk-Haidl ile Peter Brandenmann eşlik etmişti. 11 Haziran tarihinde saat 09.00’dan itibaren başlayacak ve bütün gün sürecek aşı kampanyası boyunca Johnson & Johnson aşısının yapılacağı kaydedildi.

