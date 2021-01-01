Haydi! Metehan için son 500 bin sterlin

ÇOCUKLARININ hastalığını daha 5 haftalıkken fark eden anne ve baba Tuncay ve Zeliha Fidan, Metehan bebeği yattığı hastanede 24 saat gözetim altında tutuyor. Metehan 3-4 cihaza bağlı yaşamak zorunda ve SMA Tip 1 hastalarının yüzde 65’i genellikle 2 yaşını göremeden hayatını kaybediyor.

Metehan için başta İngiltere olmak üzere, Almanya, Türkiye, Fransa, Belçika ve Hollanda’dan bağış toplandı. Baba Tuncay Fidan: “Sağ olsunlar, İngiltere’de faaliyet gösteren tüm dernekler el ele verdiler. Bu kampanya bir yerde İngiltere’deki toplumumuzu birleştirdi. Adeta herkes Metehan için seferber oldu. Toplumumuzun yanı sıra İngilizler ve Asyalılar bağış yaptı. SMA hastalığı ve Metehan’ın yaşam mücadelesi konusunda İngiltere’de bir farkındalık oluştu” dedi.





METEHAN’IN ‘MELEKLERİ’ VE ‘KAHRAMANLARI’ VAR

Metehan ve ailesini mutlu sona ulaşması için yürütülen yardım kampanyası başarıyla devam ediyor. Sosyal medya platformlarından canlı yayınlar yapılıyor. Canlı yayın üzerinden kermes düzenleniyor. El işi ürünleriyle hediyelik eşyaların satıldığı kermesten elde edilen 16 bin sterlin Metehan için açılan hesaba yatırıldı. Metehan’ın hayata tutunabilmesi için düzenlenen kampanyada erkeklerden oluşan yardım grubuna ‘Metahan’ın Kahramanları’, kadınlardan oluşan gruba da ‘Metahan’ın Melekleri’ deniyor. Metehan bebek için bağış yapmak isteyenler, İngiltere, Türkiye ve dünyanın farklı coğrafyalarından aşağıdaki linki tıklayarak yardımda bulunabiliyor: https://uk.gofundme.com/f/metehan039s-sma-type-1-treatment