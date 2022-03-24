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Haydi, hep birlikte Derya’ya umut olalım

#DANİMARKA#Derya Akkaya#Çorum
Haydi, hep birlikte Derya’ya umut olalım

Danimarka’da Arhus şehrinde yaşayan Çorumlu iki çocuk annesi Derya Akkaya’nın yaşaması için ilk nakli şart. Daha önce Danimarka’da kampanya başlatılan ancak uygun kök hücre bulunamayan Derya için şimdi de Türkiye ve Almanya’da kampanya başlatıldı.

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DANİMARKA’da yaşayan ve iki senedir rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Çorumlu iki çocuk annesi Derya Akkaya (40) için ilik nakli gerekiyor. Uygun donör bulmaya yönelik başlatılan kampanyanın tanıtımı için gece gündüz çaba sarf eden Derya’nın yakın arkadaşı ve akrabası Seval Akkaya, “Derya için her bir dakika çok önemli. Hangi ülkeden ne şekilde olursa olsun, bir an önce uygun kök hücre donörü bulunması gerekiyor ve Derya bu sayede kurtulacak” dedi. Derya’nın lösemiden kurtulması için Danimarka’da yapılan ilk taramada uygun ilik bulunamayınca, ‘Derya’nın Aradığı İlik Sizde Olabilir. Derya’ya Umut Ol’ sloganıyla Türkiye’den sonra Almanya’da da kampanya başlatıldı.

‘DESTEK BEKLİYORUZ’
Aranan ilik nakli için uygun donörün bulunması halinde, sağlık kurumunun bütün masrafları karşıladığı ve kök hücre vermek isteyenlerin sağlık konusunda bir tehlikeye düşmediğini belirten Akkaya, şunları söyledi: “Şu ana kadar Derya için verilen kök hücre örnekleri uyuşmayınca aile yakınları ve çevresi donör bulma arayışına girdi. Derya’nın tüm aile yakınları kök hücre verdi fakat sonuçlar olumsuz çıktı. Bu nedenle ‘Allah’tan umut kesilmez’ sözünü aklımızdan çıkarmayarak, oturup beklemek yerine sosyal medyada da kampanya başlattık. Bu şekilde hem kendi kızımıza hem de başka çocuklarımıza uygun ilik bulabilme şansımız olacaktır. Derya’nın en kısa zamanda tedaviye başlaması için Avrupa ve Türkiye’deki duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.”


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#DANİMARKA#Derya Akkaya#Çorum

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