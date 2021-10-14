Haydi Hamburg!.. Mahir için gel...

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MAHİR için geçen hafta Stuttgart’ta yapılan doku tipleme kampanyasına çok sayıda vatandaş katılmıştı. Mahir’in babası Celal Dadaloğlu, Hamburg’da yaşan tüm Türkiye kökenli vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı. Mahir’in hayata tutunması için kök hücreye acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Dadaloğlu, bu hastalığa yakalanan birçok çocuğun ilik beklediğini belirterek, bu çocukların hepsinin umudunun kök hücre olduğunu kaydetti: “Mahir için yapılacak kampanya bu durumdaki birçok çocuk için de bir umut olacak. Vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.