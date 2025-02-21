Haydi Emre, kalbimiz seninle

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Başkonsolos Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yetişmiş ve boks sporundaki başarılarıyla gurur duyduğumuz, değerli sporcumuz Emre Çukur, yarın Stuttgart Scharrena’da Tanzanyalı rakibi Ajemi Amani Jr. ile karşılaşacağı önemli boks maçı öncesinde, Leos Box Gym’in sahibi ve antrenörü Levent Çukur ile birlikte başkonsolosluğumuza nezaket ziyaretinde bulunmuştur” dedi. Erdoğan, ayrıca sporseverlerin yarınki maç hakkında daha geniş bilgilere www.eventfrog.de/boxnacht sitesinden ulaşabileceklerini belirtti.



Emre Çukur, profesyonel kariyerinde 23 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile dikkati çekiyor. Son olarak 23 Kasım 2024’te Pius Mpenda’yı yenerek IBO Kıtalararası Süper Orta Sıklet unvanını kazandı. Rakibi Ajemi Amani Jr. ise 16 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ringe çıkıyor. Son maçında, 24 Aralık 2024’te Shahir Afridi’ye karşı mağlup oldu.