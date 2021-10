Haberin Devamı

HAMBURG Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu yönetmen Gülsel Özkan, “Alman endüstrisi her yıl ülkeye 400 bin yeni kalifiye göçmen almak istiyor. Bu durum 60 yıl önce Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında işe alınan misafir işçileri hatırlatıyor. Film, Türkiye’den kadın ve erkeklerin gelişini, değişimlerini ve bugün toplumumuzu nasıl geliştirmeye ve şekillendirmeye yardımcı olduklarını anlatıyor” dedi. Özkan, ‘Haydi Almanya’ya Gidelim’ belgeselinde Almanya’daki toplumsal çalkantıların göçmenler üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Filmde, ekonomik kriz ve Türkiye’den işçi alımının durdurulması ile duvarların yıkılmasının yanı sıra Türkiye’de değişen ekonomik ve siyasi durum da yer alıyor. BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ KUŞAK BULUŞUYOR

Aynı zamanda göçmen bir ailenin çocuğu olan yönetmen Gülsel Özkan, şunları söyledi: “Çok büyük emek ve titizlikle hazırladığımız ‘Haydi Almanya’ya Gidelim’ filmimizin bitmesi ve akabinde Alman Televizyon Kanalı ARD’nin 1 Kasım’da yayınlayacak olması bizi çok sevindirdi. Bugün Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Türkler, Kürtler, Ermeniler, Sünniler, Aleviler, Hıristiyanlar. Bunların yaklaşık yarısı şu anda Alman vatandaşlığına sahip. Birçoğu burada doğdu ve büyüdü. Onlar artık sadece işçi ve hizmet sağlayıcı değil, aynı zamanda girişimciler, politikacılar, sanatçılar, bilim insanları. Filmde, ‘birinci kuşak’ın temsilcileri ‘dördüncü kuşak’ın temsilcileriyle buluşuyor.” SADECE ALMAN MI OLACAKLAR

“Belgeselde eski FC Bayern oyuncusu Hamit Haltintop, politikacı Dr. Lale Akgün, Prof. Dr. Onur Güntürkün, yazar ve şair Molla Demirel, terzi Filiz Taşkın, kabaretist Özgür Cebe, redaktör ve Doçent Berin Uyar, musisyen ve komponist Mikail Aslan ve Münih Lisesi mezunu Kubilay Toptal var. Birinci kuşak için asıl güdü tekrar tekrar ertelenen geri dönüş iken, ikinci kuşak genellikle iki kültür arasında bir hayat sürdü. Almanya’da doğmuş olmalarına rağmen kendilerini ne Türkiyeli ne de Alman toplumunun bir parçası hissettiler. Üçüncü kuşak eğitim, gelişme olanakları ve kişisel özgürlük açısından her türlü imkâna sahipken, dördüncü kuşağın temsilcileri sürekli olarak ‘köken’ sorulmadan rahat bir ‘Alman’ gibi kabul edilmeyi umuyorlar. ‘Almancılar’ın eğlenceli ve incelikli bir resmi - ‘Alman vatandaşları’, ‘Alman-Türkleri’, ‘Türk-Almanları’ olma yolunda. Bir gün sadece ‘Alman’ mı olacaklar?” GÜLSEL ÖZKAN KİMDİR?

Gülsel Özkan, Almanya’da yaşıyor, ancak dünya çapında çalışıyor. 1988’den beri ABD, Türkiye, Yunanistan, Guatemala, Ekvador, Kosta Rika ve Çin’de bağımsız yapımcı olarak dünya çapında filmler yaptı. Bugüne kadar, Almanya ve Avrupa pazarları için televizyon ve sinema için 30’dan fazla yapım ve senaryodan sorumlu oldu. Filmleri birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı. Filmlerinden bazıları, Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace, Pro-Asyl, Mülteci Konseyi ve devlet medya merkezleri ve çeşitli uluslararası üniversiteler de dahil olmak üzere siyasi eğitimde kullanılıyor. 2011-2013 yılları arasında Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerde Stereoskopie 3D belgesellerde ve uzun metrajlı filmlerde hikâye anlatımı dersi verdi. Beyond Film Festivali gibi birçok ulusal festivalde ve Zimbabwe Harare’deki ‘Afrika Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ ve Pekin’deki VR Festivali gibi uluslararası festivallerde jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yaptı. Çeşitli ulusal ve AB projelerinde proje yöneticisi ve proje danışmanı olarak görev yaptı. Bir 3D yapımcısı olarak, ‘Multicultural Society 3D ve Global (is) olation in 3D’, Bad Timing gibi kısa filmler, belgeseller ve sanat enstelasyonları başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesine katkıda bulundu. Birkaç senaryo yazdı, yeni medya formatları ve kavramlarının yanı sıra hibrit formlar için dramaturjik tavsiyeler veriyor. Özkan, 2018’den beri Future Design Company GmbH’nin Genel Müdürü ve Beyond Festivali’nin sanat direktörü olarak görev yapıyor.