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HABERLERAvrupa Haberleri

Hayatlarını zindan eden kişi, ev sahibi çıktı

#Almanya#Şaban M.#Martin H.
Hayatlarını zindan eden kişi, ev sahibi çıktı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan Şaban M. ile kız arkadaşı, hayatlarını zindan eden komşularını araçlarına yerleştirdikleri gizli kamera sayesinde yakaladı. Şaban M., şikâyet ettikleri komşunun şimdi de kendilerini tehdit ettiğini söylüyor.

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ŞABAN M. ve kız arkadaşı Nesrin D., uzun süredir kendilerine terör estiren kişinin aynı binada oturdukları ve aynı zamanda ev sahipleri olan Martin H. olduğunu öğrenince şoke oldu. Şaban M., son olarak Noel’den kısa bir süre önce otomobillerinin çizilmesinden sonra park yerini görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştirdi. Noel’in ikinci günü olan 25 Aralık’ta ise şarjlı matkapla otomobilin lastiklerini delen Martin H., kameraya yakalandı. Şaban M., ertesi gün polise giderek komşusu hakkında şikâyette bulundu ve kamera kayıtlarını delil olarak verdi. Martin H.’nin, bölgede tanınan bir iş insanı ve şehrin karnaval yöneticisi olduğu belirtildi.

Hayatlarını zindan eden kişi, ev sahibi çıktı
YASAK İLİŞKİ YÜZÜNDEN
Şaban M. ve Nesrin D., 2018 yılından bu yana Martin H.’nin kiracısı olarak o aynı binadaki evde yaşıyor. İki çocuk babası Martin H.’nin yine aynı binada başka bir kadınla yasak ilişki yaşadığını öğrenen Nesrin D., durumu ev sahipleri Martin H.’nin eşine anlatınca komşu terörü başladı. O günden bu yana kapı daire numaraları çalındı, posta kutularına zarar verildi, otomobilleri çizildi, klimalarının gazı boşaltıldı ve elektrikleri kesildi. Bild gazetesine konuşan Şaban M., kasım ayında tam 11 kez otomobilinin lastiklerinin patlatıldığını belirtirken, bir keresinde durumu fark etmeyen kız arkadaşının kazanın eşiğinden döndüğünü söyledi. Polis, Martin H. hakkında mala zarar vermekten ve memura hakaret etmekten soruşturma başlattı. Martin H.’nin ifadesi alınırken polislere hakaret ettiği de belirtildi.
Hayatlarını zindan eden kişi, ev sahibi çıktı

 

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#Almanya#Şaban M.#Martin H.

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