Hayatlarını zindan eden kişi, ev sahibi çıktı

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ŞABAN M. ve kız arkadaşı Nesrin D., uzun süredir kendilerine terör estiren kişinin aynı binada oturdukları ve aynı zamanda ev sahipleri olan Martin H. olduğunu öğrenince şoke oldu. Şaban M., son olarak Noel’den kısa bir süre önce otomobillerinin çizilmesinden sonra park yerini görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştirdi. Noel’in ikinci günü olan 25 Aralık’ta ise şarjlı matkapla otomobilin lastiklerini delen Martin H., kameraya yakalandı. Şaban M., ertesi gün polise giderek komşusu hakkında şikâyette bulundu ve kamera kayıtlarını delil olarak verdi. Martin H.’nin, bölgede tanınan bir iş insanı ve şehrin karnaval yöneticisi olduğu belirtildi.