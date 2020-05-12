Federal Aile Bakanı olarak da bir dönem görev üstlenen Schwesig, hastalığın tekrar nüksetme riskinin bulunmasına rağmen, çok mutlu olduğunu belirtti. Risk nedeniyle kontrollerini ve tedavisini sürdüreceğini söyleyen Schwesig, “Hayatımın en zor savaşını verdim” dedi. Başbakan, önümüzdeki haftalarda güç toplamak için kura gideceğini de belirtti. Bir süredir peruk takan Schwesig, kemoterapi nedeniyle kaybettiği saçlarına da yeniden kavuştu.

Son yıllarda yıldızı parlayan SPD’li Schwesig, 2008’den 2013’e kadar Mecklenburg Vorpommern Eyalet Sosyal İşler Bakanı olarak görev yaptı. 2013’te Federal Aile Bakanı olarak kabinede yer aldı. 2017’de Mecklenburg Eyalet Başbakanı oldu. SPD Genel Başkanlığı Yardımcılığı görevinde de bulunan Schleswig, Andrea Nahles’in geçtiğimiz yıl haziran ayında SPD Genel Başkanlığı’ndan istifa etmesinden sonra geçici olarak partinin başına geçen üç isimden biriydi. Parti içinde adı öne çıkan Schleswig, hastalığı nedeniyle liderliğe aday olmadı. Schwesig, eylül ayında göğüs kanseri olduğunu kamuoyuyla paylaşmış, geçici olarak yürüttüğü genel başkanlığı da bırakmış, ancak eyalet başbakanlık görevini sürdürmüştü.