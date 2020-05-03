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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 03.05.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

'Hayatım tam beyaz perdelik'

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'Hayatım tam beyaz perdelik'
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Dört kez Almanya’nın bir kez de dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, hayatını bir kitapta topluyor. Dört yaşındayken mezarlıklarda su satmasından babasının marketinde çalışmasına, dazlaklarla mücadelesinden öldü diye hastaneye kaldırılmasına kadar tüm ayrıntıları anlatan Ceylan, hikâyesinin beyaz perdeye taşınabileceğini söyledi.

Hayatım tam beyaz perdelikYOZGATLI bir gurbetçinin oğlu olan Erol Ceylan, Hamburg’da doğdu. Babası, Almanya’da market işleten ilk Türklerden. O da babasının yanında çalışıp ticareti öğreniyordu. Genç yaşında karıştığı bir kavgada bıçaklanınca herkes öldüğünü sandı, hastaneye de öyle götürdüler. Ancak o direndi ve yaşam savaşını kazandı. 1980’li yıllarda Almanya’da başgösteren dazlaklara ve neonazilere karşı mücadele eden Ceylan, “Dazlakları o kadar çok kızdırmışım ki, ünlü haberci Uğur Dündar çekim yaptığı sırada bile silahlı saldırıya uğradım. Bu olay günlerce Türkiye’de de konuşuldu” diyor. Bir gün eğlenmeye gittiği mekânda tartıştığı bir Türk Ceylan’ı silahıyla vurarak yaralıyor. Yine hastaneye kaldırılan Ceylan, iyileşip çıktıktan sonra kendisini vuran kişiyi affediyor ve çok iyi iki dost oluyor.

Hayatım tam beyaz perdelik
ARANAN İSİM HALİNE GELDİ
Almanca bilmeyen Türklere her zaman yardım etti. Özellikle yıl sonu doldurulması zorunlu olan vergi beyannamelerini doldurup vergi dairesine vererek gurbetçilerin vergi iadelerini almalarını sağlıyordu.
Hayatım tam beyaz perdelik
Genç yaşta yanında bulunduğu babasından ticaretin inceliklerini öğrenen Erol Ceylan, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Bugün 13 şirketten oluşan EC Holding’i kurdu. Bir dönem Sırbistan Birinci Ligi’nde ünlü futbolculara menajerlik de yapan Ceylan, daha sonra bu işi bıraktı.
Hayatım tam beyaz perdelik
Dövüş sporlarına olan bitmek bilmeyen ilgisi, 2009’da EC BOXING’i kurdurdu ve madalyaları tek tek toplayarak burada da devler ligine adım attı.
Hayatım tam beyaz perdelik
Şu an dünyanın en saygın promotörleri arasında yer alan Ceylan, dünya devleri ve efsanelerin aradığı isim haline geldi. Hamburg’da açtığı boks okuluna dünyanın dört bir yanından şampiyon boksörleri transfer etti.
Hayatım tam beyaz perdelik
MADALYALARI TEK TEK TOPLADI
Erol Ceylan, Türkiyeden olimpiyat boksörleri Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ile gurbetçi boksörlerimizden Erkan Teper, Alpay Yaman, dünya şampiyonlarından Karo Murat, İgor Mikahalkin, Sebastian Formella, Sven Fronling’i transfer ederek dünya ringlerinde altın madalyaları birer birer toplamaya başladı.
Hayatım tam beyaz perdelik
Ceylan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Olimpiyat boksörü iki metrelik Viktor Faust’u klüp renklerine katarak ağır sıklette dünya şampiyonluğu arayışlarını da yükseltti.
Hayatım tam beyaz perdelik
TÜRKLERİ DÖVÜYORLAR, HATTA ÖLDÜRÜYORLARDI
Erol Ceylan, dört yaşındayken mezarlıklarda su satmaktan dünyanın en iyi promotörleri arasına girmesine kadar geçen sürecin şu an kaleme alındığını söyledi. Hayatının ilginç ve zorlu olaylarla geçtiğini anlatan Ceylan, şöyle dedi:
Hayatım tam beyaz perdelik
“O dönemleri bilenler iyi hatırlar. Dazlaklar o kadar acımasızlardı ki, sokaklarda, marketlerde, iş yerlerinde buldukları Türkleri, sopa ve diğer dövüş aletleriyle dövüyor, ağır yaralıyor ve hatta öldürüyorlardı. Bu durum bizi çok rahatsız ediyordu ve arkadaşlarımızla dazlaklara karşı mücadele ettik.
Hayatım tam beyaz perdelik
Türk sinemasında son dönemlerde kaliteli işler yapılıyor. ‘Müslüm’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’nun filmlerini çok beğendik ve böyle kaliteli bir yapımcıdan teklif gelirse bu hikayeyi de beyaz perdeye aktarılabiliriz.”
Hayatım tam beyaz perdelik

Hayatım tam beyaz perdelik

Hayatım tam beyaz perdelik

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