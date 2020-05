'Hayatım tam beyaz perdelik'

YOZGATLI bir gurbetçinin oğlu olan Erol Ceylan, Hamburg’da doğdu. Babası, Almanya’da market işleten ilk Türklerden. O da babasının yanında çalışıp ticareti öğreniyordu. Genç yaşında karıştığı bir kavgada bıçaklanınca herkes öldüğünü sandı, hastaneye de öyle götürdüler. Ancak o direndi ve yaşam savaşını kazandı. 1980’li yıllarda Almanya’da başgösteren dazlaklara ve neonazilere karşı mücadele eden Ceylan, “Dazlakları o kadar çok kızdırmışım ki, ünlü haberci Uğur Dündar çekim yaptığı sırada bile silahlı saldırıya uğradım. Bu olay günlerce Türkiye’de de konuşuldu” diyor. Bir gün eğlenmeye gittiği mekânda tartıştığı bir Türk Ceylan’ı silahıyla vurarak yaralıyor. Yine hastaneye kaldırılan Ceylan, iyileşip çıktıktan sonra kendisini vuran kişiyi affediyor ve çok iyi iki dost oluyor. ARANAN İSİM HALİNE GELDİ

Almanca bilmeyen Türklere her zaman yardım etti. Özellikle yıl sonu doldurulması zorunlu olan vergi beyannamelerini doldurup vergi dairesine vererek gurbetçilerin vergi iadelerini almalarını sağlıyordu. Genç yaşta yanında bulunduğu babasından ticaretin inceliklerini öğrenen Erol Ceylan, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Bugün 13 şirketten oluşan EC Holding’i kurdu. Bir dönem Sırbistan Birinci Ligi’nde ünlü futbolculara menajerlik de yapan Ceylan, daha sonra bu işi bıraktı. Dövüş sporlarına olan bitmek bilmeyen ilgisi, 2009’da EC BOXING’i kurdurdu ve madalyaları tek tek toplayarak burada da devler ligine adım attı. Şu an dünyanın en saygın promotörleri arasında yer alan Ceylan, dünya devleri ve efsanelerin aradığı isim haline geldi. Hamburg’da açtığı boks okuluna dünyanın dört bir yanından şampiyon boksörleri transfer etti. MADALYALARI TEK TEK TOPLADI

Erol Ceylan, Türkiyeden olimpiyat boksörleri Fatih Keleş, Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ile gurbetçi boksörlerimizden Erkan Teper, Alpay Yaman, dünya şampiyonlarından Karo Murat, İgor Mikahalkin, Sebastian Formella, Sven Fronling’i transfer ederek dünya ringlerinde altın madalyaları birer birer toplamaya başladı. Ceylan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Olimpiyat boksörü iki metrelik Viktor Faust’u klüp renklerine katarak ağır sıklette dünya şampiyonluğu arayışlarını da yükseltti. TÜRKLERİ DÖVÜYORLAR, HATTA ÖLDÜRÜYORLARDI

Erol Ceylan, dört yaşındayken mezarlıklarda su satmaktan dünyanın en iyi promotörleri arasına girmesine kadar geçen sürecin şu an kaleme alındığını söyledi. Hayatının ilginç ve zorlu olaylarla geçtiğini anlatan Ceylan, şöyle dedi: “O dönemleri bilenler iyi hatırlar. Dazlaklar o kadar acımasızlardı ki, sokaklarda, marketlerde, iş yerlerinde buldukları Türkleri, sopa ve diğer dövüş aletleriyle dövüyor, ağır yaralıyor ve hatta öldürüyorlardı. Bu durum bizi çok rahatsız ediyordu ve arkadaşlarımızla dazlaklara karşı mücadele ettik. Türk sinemasında son dönemlerde kaliteli işler yapılıyor. ‘Müslüm’ ve ‘Naim Süleymanoğlu’nun filmlerini çok beğendik ve böyle kaliteli bir yapımcıdan teklif gelirse bu hikayeyi de beyaz perdeye aktarılabiliriz.”