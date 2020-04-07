Hayatı film oluyor

52 yaşındaki Becker’i kimin canlandıracağı ise henüz belli değil. ‘Oyun’ adlı filmin yapımcılığını ‘Pictures und Violet Pictures’ şirketi üstlendi. Becker’in 17 yaşındayken kazandığı Wimbledon Şampiyonluğu ile başlayan filmde sporcunun çalkantılarla dolu özel hayatı da işleniyor. Filmin senaryosunu Richard Kropf ve Marcus Schuster ortak yazdı. Filmde rol alacak bazı isimler de belirlendi. Samuel Finzi, Anna Schudt ve Hans Jochen Wagner rol alacak oyunculardan bazıları. RTL’den filmle ilgili yapılan kısa açıklamada ise, “Film profesyonel sporun doğasında bulunan ve her daim yükselen mücadeleyi ve genç yaşta büyük kariyer yakalayan sporcuların hayatından kesintiler yansıtacak” denildi.