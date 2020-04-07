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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa, Facebook
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Hayatı film oluyor

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Hayatı film oluyor
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Almanların efsane tenisçisi Boris Becker’in hayatı film oluyor. Alman özel televizyon kanalı RTL, başarılarla dolu spor kariyeri bulunan ünlü tenisçi Becker’in hayatının filmini çekecek.

52 yaşındaki Becker’i kimin canlandıracağı ise henüz belli değil. ‘Oyun’ adlı filmin yapımcılığını ‘Pictures und Violet Pictures’ şirketi üstlendi. Becker’in 17 yaşındayken kazandığı Wimbledon Şampiyonluğu ile başlayan filmde sporcunun çalkantılarla dolu özel hayatı da işleniyor.

Hayatı film oluyor
Filmin senaryosunu Richard Kropf ve Marcus Schuster ortak yazdı. Filmde rol alacak bazı isimler de belirlendi. Samuel Finzi, Anna Schudt ve Hans Jochen Wagner rol alacak oyunculardan bazıları.
Hayatı film oluyor
RTL’den filmle ilgili yapılan kısa açıklamada ise, “Film profesyonel sporun doğasında bulunan ve her daim yükselen mücadeleyi ve genç yaşta büyük kariyer yakalayan sporcuların hayatından kesintiler yansıtacak” denildi.
Hayatı film oluyor

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