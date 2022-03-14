Hayat pahalılığına üç adımlık önlem paketi

Haberin Devamı

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yeni önlem paketini açıkladı. Enerji sektöründeki fiyat artışlarının vatandaşlar için bunaltıcı olduğunu belirten Habeck, “Aşırı yüksek ısınma maliyetleri, aşırı yüksek elektrik fiyatları, aşırı yüksek akaryakıt fiyatları haneleri zorluyor ve gelir ne kadar düşükse o kadar ağır oluyor. Bu nedenle federal hükümet yeni bir yardım paketi hayata geçirecek” dedi. Rusya’nın saldırısının fosil yakıt fiyatlarını artırdığını söyleyen Habeck, bu artışın, enerji kıtlığı ve spekülasyon korkusunun fiyat sarmalını ateşlemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck

Haberin Devamı

MASRAFLARI DÜŞÜRMEK İÇİN ÜÇ YOL

Habeck, artan fiyatlara karşı vatandaşları korumak için üç yol sıraladı. İlk olarak elektrik, ısınma ve ulaşım giderlerinde vatandaşlar rahatlatılacak. Habeck, özellikle ısınma masraflarındaki artışın ailelere baskı yaptığını kaydetti. Ekonomi Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre tadilattan geçmemiş (yalıtımsız) evde yaşayan bir ailenin ısınma masrafı bu yıl içinde 2 bin euro artış gösterecek. Habeck, ikinci olarak araç kullanırken veya gazlı ısıtıcıları değiştirirken tüketimin azaltılması gibi enerji verimliliği ve tasarrufların da gerekli olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı üçüncü olarak ise pazar ekonomisinde bazı ivmelere ihtiyaç duyulduğunu kaydederken, verimlilik arttıkça maliyetlerin de düşeceğini ifade etti. Habeck, bu üç kriterin hazırlanacak yardım paketinde yer alacağını söyledi ve “Hükümet bu geniş kapsamlı paketi hızlı bir şekilde çalışarak hazırlayıp bir araya getirecek” dedi. Federal Maliye Bakanı Christian Linder

AKARYAKITA DEVLET DESTEĞİ

Federal Maliye Bakanı Christian Linder’in ise akaryakıta devlet desteğinden yana olduğu belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre, aracını benzin istasyonunda dolduran bir kişi aldığı akaryakıtın ücretini öderken doğrudan indirimli ödeyecek. Benzin istasyonu işletmesi ise daha sonra bu indirim miktarını faturalandırıp maliyeye sunacak ve geri alacak. Gazete, konuyla ilgili düzenlemenin bu hafta bile hayata geçebileceğini yazdı. Ukrayna savaşı başladığından bu yana akaryakıt fiyatları aşırı derecede artış gösterdi. Özellikle mazot fiyatları tavan yaparken, yaklaşık litre basına ortalama 66 cent zam geldi. E10 ve E5 benzin fiyatları ise litre basına ortalama 45 cent zamlandı. Federal hükümet ayrıca, Rusya’yla iş yapan ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle gelir kaybı yaşayan şirketler için kredi paketi hazırlıyor. Hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle üretim için gerekli tedarik sağlayamayan şirketlere de maddi yardım yapılması öngörülüyor. 30 Haziran’da sona erecek kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması da gündemde.