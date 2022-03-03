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Hayat kadınını soyan iki Türk hâkim karşısında

#FRANKFURT / Fotoğraf: Dpa#Ömer B. Mazlum C#Steffi
Hayat kadınını soyan iki Türk hâkim karşısında

Almanya’da sürekli gittikleri hayat kadınının parasına göz diken ve yaptıkları planla kadını soyan 22 yaşındaki Ömer B. ile 26 yaşındaki arkadaşı Mazlum C., hâkim karşısına çıktı.

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Olay geçen yıl meydana geldi. Hayat kadınını soymaya karar veren iki arkadaş, 6 Haziran 2021’de 50 yaşındaki Steffi ile randevu yaptı. Randevuya zanlı Ömer B. gitti. Savcılığın iddianamesine göre Ömer B., bir ara banyoya girdi ve giderken dairenin kapısını araladı. Elindeki av tüfeğiyle içeri giren Mazlum C., ev sahibi Steffi’den parasını istedi. Bu sırada banyodan çıkan Ömer B. ise korkma numarası yaparak kadına itiraz etmeden parasını vermesini söyledi. Ancak hayat kadını Steffi’nin bir başka arkadaşı mutfaktan çıkıp gelince korkuya kapılan Mazlum, aldığı 400 euroyla olay yerinden kaçtı. Bu sırada foyaları ortaya çıkan Ömer ise ağlayarak özür diledi. Yaklaşık 20 yıldır bu piyasada olduğunu belirten 50 yaşındaki Steffi, acıdığı Ömer’e bir de 60 euro verip taksiyle eve gönderdi. Daha sonra her iki genç de Steffi’den özür dileyerek 2 bin euro tazminat ödedi. Ancak savcılık, organize soygun girişimi nedeniyle iddianame hazırlayarak iki zanlıyı hâkim karşısına çıkarttı. Bir sonraki duruşmada davayla ilgili karar verilmesi bekleniyor.

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#FRANKFURT / Fotoğraf: Dpa#Ömer B. Mazlum C#Steffi

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