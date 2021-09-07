Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamzesi: ‘İşimi Almanya’ya taşıdım’

7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin konuğu olan Erdem, dizi oyuncusu olmadığı vurgusunu yaparak “Ben sanatçıyım. Dizilerde pek olamasam da sanat hayatına devam eden, daha çok sahnede ve sinemada oyunculuk yapan biriyim. İşlerimi artık Almanya’ya, biraz da Fransa’ya aktarmış durumundayım. Önümüzdeki zamanda Almanya’da iş yoğunluğum olacak. Yapım gereği farklı ülkeler, farklı şehirler denemeyi severim. O yüzden işimi buralarda devam ettireceğim” dedi.

TÜM TİYATROCULARIN BULUŞTUĞU BİR FESTİVAL OLSUN

Frankfurt Tiyatro Festivali’nin sürekli olmasının gurur verdiğini kaydeden ünlü sanatçı, “Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin daha geniş çaplı, daha büyümesini hayal ediyorum. Nasıl Antalya Film Festivali’nde bütün sinemacılar bir araya geliyorsa, ben de burada bütün tiyatrocuların bir araya geldiği zamanları görmek istiyorum. Bütün tiyatroların bu festivalde birleşmelerini hayal ediyorum. Frankfurtlu tiyatroseverlerin, daha çok kendi dillerinde oyunlar görmek istemesi, oyuncularla buluşmak istemesi o kadar doğal ki. Bu talebi çok gerçekci buluyorum. Ekonomik durum da buna müsait. İyi bir organizasyonla talebin çok rahat karşılanabileceğini düşünüyorum. Dekor tarafı zor olsa da bunlar organizasyon işi. Frankfurt için bunlar zor olmasa gerek” diye konuştu.

SIK SIK TARZINI DEĞİŞTİRİYOR

1984 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Seyirciler onu ilk ‘Hayat Bilgisi’nde Barbie Gamze olarak tanıdı. İpek Erdem sonraki yıllarda ‘Karınca Yuvası’, ’Aşk Kapıyı Çalınca’, ‘Yer Gök Aşk’, ‘Elveda Rumeli’, ‘Lale Devri’, ‘Böyle Bitmesin’, ‘Çember’ ve ‘Kuzgun’ gibi dizi ve filmlerde yer aldı. 2013’te ise Galata Perform’da Kabuk oyunu ile profesyonel tiyatro hayatına adım attı. İpek Erdem tarzını sık sık değiştirmesiyle de gündeme geldi.