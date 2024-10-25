'Hayalimdeki kulüp Paris Saint-Germain'

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Almanya’nın başkenti Berlin’de doğan, henüz 3 yaşındayken futbol oynamaya başlayan ve şu anda Alman 2. Lig takımlarından Hertha BSC’de top koşturan 18 yaşındaki Enes Ayberk Gündüz, aynı zamanda Türkiye Futbol Milli Takımı U 19’da forma giyiyor. Gündüz, “İdolüm” dediği Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo gibi dünya çapında ünlü bir futbolcu olmak istiyor. Çevresindekilerin de “Geleceğin Ronaldo’su” gözüyle baktığı sol bek oyuncusu Enes, Türk Milli Takımı’na davet edildiği için mutluluk, oynamaya başladığı için de büyük gurur duyduğunu söyledi. Enes Ayberk Gündüz, Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı.

Hürriyet Avrupa sorumlusu Ahmet Külahçı’ya (sağda) konuşan Enes Ayberk Gündüz (solda), Ronaldo ve Davies’i örnek aldığını söyledi.

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· Futbola ne zaman başladın?

Futbola henüz 3 yaşındayken başladım. Babam bana birçok top, forma ve futbol ayakkabısı aldı. Odamın içinde neredeyse hareket edecek yer kalmamıştı. Tabii bu beni futbola yönlendirdi. Futbolu çok sevdim. 5 yaşına geldiğimde annem beni Berlin’de ikâmet ettiğimiz Spandau İlçesi’ndeki Spandauer Kickers Takımı’na götürdü. İlk ciddi antrenmanlara orada başladım. U9’da oynama yaşıma geldiğimde beni Berlin’ndeki Bundesliga takımı Hertha BSC aldı. U13’e kadar Hertha’da oynadım. 14 yaşıma geldiğimde ise yine Bundesliga takımı Union Berlin geçtim. 17 yaşıma kadar da orada oynadım. İşte o dönemde Avusturya Viyana beni transfer etti. Ama antrenör bana takımda yer olmadığını ve beklemem gerektiğini söyledi.

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Zaten daha Union Berlin’deyken Hertha BSC beni tekrar takımına katmak istemişti. Ben de yedek kulübesinde oturmak yerine Hertha’ya döndüm. Hertha’ya yeniden başladığımda 18 yaşındaydım. 2-3 hafta sonra Türkiye Futbol Milli Takımı U 19’a davet edildim. Erzurum’da hazırlık kampına katıldım. Sonra da Türkiye’de Arnavutluk’la oynanan milli maçta sahaya çıktım.

· Türk Milli Takımı’na davet edilince neler hissettin?

Çok çok mutlu oldum. Büyük gurur duydum. Kendimle de gurur duydum. Türk Milli Marşı okunurken çok duygulandım. Gözlerim yaşardı.

· Türk Milli Takımı’na davet edildiğinde ailen ne dedi?

· Örnek aldığın, idolün, rol modelin futbolcu var mı?

· Hayalindeki futbol kulübü hangisi?

14 Haziran 2006’da Berlin’de doğdu. Küçük yaşta futbola başladı ve henüz 5 yaşındayken mahalle takımı Spandauer Kickers’e girdi. Hertha BSC’de (2014-2019), 1. FC Union Berlin’de (2019-2023) oynadı. 2023’te Avusturya Viyana’ya transfer oldu. Ancak aynı yıl Berlin’e geri dönerek FC Hertha 03 Zehlendorf takımında oynadı. 2024 yılında da Hertha BSC’ye transfer oldu. Türkiye Futbol Milli Takımı U 19’da Hatayspor ve Erzurumspor’a karşı hazırlık maçları ile Arnavutluk’a karşı yapılan iki maçta oynadı. 7-15 Ekim 2024 tarihlerinde Polonya’da yapılan Avrupa Şampiyonası U 19 elemelerine davet edildiği halde Hertha BSC “Kendisine kupa maçlarında ihtiyacımız var” diyerek gitmesine izin vermedi.



