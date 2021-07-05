Hayali zengin olup lüks yaşamakmış!

28 yaşındaki Gündoğan’ın geçmişini mercek altına alan Bild gazetesi, küçük yaşlardan itibaren zengin olmanın hayalini kurduğunu, güzel görünmeyi, şık giyinmeyi ve sürekli eğlencelere katılmaya hevesli biri olduğunu yazdı. Nerede olduğu halen belirlenemeyen genç kadının yakın bir tanıdığı, “Kendisini hiç makyajsız görmedim. Dış görüşüne çok önem verirdi” ifadelerinin yer aldığı haberde, bir okul arkadaşının ise, “Kendisinin o kadar zeki biri olmadığını sanırdık, oysa bize aksini gösterdi” değerlendirmesi paylaşıldı. Haberde, babasının Loomis adlı para nakil şirketinde sürücü olarak çalıştığı ve kısa bir süre önce Bremen’deki ‘Ocean 27’ adlı nargile kafede çalışan Yasemin’i işe aldırdığı belirtildi. Diğer yandan genç bir kadının böylesi büyük bir işi tek başına organize etmesinin oldukça zor olduğunu söyleyen uzmanlar ise soygun olayının ‘ekip çalışması’ olduğu görüşünde birleşiyor. Mayıs ayındaki paskalya tatili döneminde meydana geldiği belirtilen olayda, Yasemin Gündoğan, Loomis isimli para nakil şirketinden çaldığı 8 milyon euro ile ortadan kaybolmuştu. Yardım ettiği şüphesiyle bir kişi gözaltına alınmış, kendisinin ise her yerde arandığı duyurulmuştu.