Hayali maça 182 bin bilet

ALMANYA Bölgesel Lig ekiplerinden Lokomotive Leipzig, ilginç bir bağış kampanyasına imza attı...

Sarı-lacivertliler, ‘İnsanlar, tribünleri doldurun’ sloganıyla, ‘görünmez bir rakibe’ karşı oynayacakları hayali bir maç için bilet sattılar. Kulübün resmi taraftar sitesinde tanesi 1 Euro’dan satışa çıkarılan biletlere tüm dünyadan büyük ilgi oldu.

Maç için tam 182612 bilet satıldı. Kulüp bu hayali maçla Avrupa’da seyirci rekorunun da kırıldığını duyurdu.

Yaşlı kıtada bir maçta en fazla seyirci rekoru, 1937’de Hampden Park’ta İskoçla ve İngiltere arasında oynanan ve tam 149.547 kişinin izlediği ‘Gerçek’ maçta kırılmıştı.

Youtube üzerinden yayınlanan ve yaklaşık 1 saat süren hayali maçta Leipzig, görünmez rakibini 5-0 yenerken taraftarlarını sevindirdi!