Havuzlar da açılıyor ama...

SICAK yaz günlerinde serinlemek ve güneşlemek için havuzlar en çok tercih edilen yerler. Ancak yazın aileler ve çocuklarla tıka basa dolan havuzlar bu yaz korona kurbanı. Saksonya Eyaleti’nde havuzlar 15 Mayıs’ta, Kuzey Ren Vestfalya’da ise çarşamba günü açıldı. Diğer eyaletler hazırlık yapıyor. Berlin 25 Mayıs’ta, Hessen ise en azından dernekler için açmayı planlıyor. Bavyera ve Baden Württemberg beklemek istiyor. Havuzlar açılsa bile bu yaz havuza girmek farklı ve zor olacağa benziyor. ÇAT KAPI KABUL EDİLMEYECEK

Havuzlar korona önlemlerine uyumlu taslak hazırlıyor. Sosyal mesafe kural olduğu için en başta mesafe nasıl sağlanacak? Bazı havuzlar çat kapı müşteri almayacak. Sadece önceden bilet alanlar girebilecek. Havuzda 1.5 metre sosyal mesafe için birçok havuz şeritler çekti. Belirli sayıda insanın havuzda yüzmesine izin verilecek. Biri çıkıncaya kadar diğeri dışarıda sıra bekleyecek. Kulvarlar tek yönlü olacak. Berlin’de soyunma odaları ve duşlar kapalı kalacak. Tesislerin virüsün yayılmasını önlemek için hijyen kurallarını çok sıkı uygulaması gerekiyor. Ama en çok korkutan virüsün sudan geçebileceği endişesi.





