Havalimanında havan mermisiyle yakalandı

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SINIRLARIN korunmasından sorumlu Federal Polis sözcülüğünden verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; Kimliği tam olarak açıklanmayan 28 yaşındaki şahsın Türkiye uçağına binmek üzere geldiği havaalanındaki güvenlik kontrolünde sırt çantasında bulunan bir cisim özel güvenlikçilerin dikkatini çekti. Sırt çantası açıldığında alt kısımlarında patlamaya hazır 20 cm boyunda havan mermisi bulundu. Bunun üzerine derhal havalimanı polisi alarma geçirildi. Kontrol noktasına gelen özel tim çevre güvenliğini sağlarken, 28 yaşındaki şahıs sorguya çekilmek üzere gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada gencin havan mermisini haftalar önce gittiği İsviçre’de bir doğa gezisi esnasında bulduğunu, ancak sırt çantasından çıkarmayı unuttuğunu söylediği belirtildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan genci, insanların hayatını tehlikeye atmak, uçakların zamanında kalkışını engellemek suçlarından cezai işlem göreceği, ayrıca ortaya çıkan tüm masrafları karşılamak zorunda kalacağı ifade edildi. Savaşlarda kullanıldığı belirtilen ve halen patlayıcı özelliği bulunan havan mermisinin ise güvenlik güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.