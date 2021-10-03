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Havalimanında havan mermisiyle yakalandı

#Münih#Havan Mermisi#Federal Polis
Havalimanında havan mermisiyle yakalandı

Almanya’nın Münih kentinde, Türkiye’ye gitmek üzere havaalanına gelen 28 yaşındaki bir gencin sırt çantasında fünyesi sağlam 20 cm’lik havan mermisi bulunması ortalığı karıştırdı. Özel tim devreye girdi, terminal 3 saatliğine kapatıldı, uçaklar gecikmeli kalktı.

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SINIRLARIN korunmasından sorumlu Federal Polis sözcülüğünden verilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; Kimliği tam olarak açıklanmayan 28 yaşındaki şahsın Türkiye uçağına binmek üzere geldiği havaalanındaki güvenlik kontrolünde sırt çantasında bulunan bir cisim özel güvenlikçilerin dikkatini çekti. Sırt çantası açıldığında alt kısımlarında patlamaya hazır 20 cm boyunda havan mermisi bulundu. Bunun üzerine derhal havalimanı polisi alarma geçirildi. Kontrol noktasına gelen özel tim çevre güvenliğini sağlarken, 28 yaşındaki şahıs sorguya çekilmek üzere gözaltına alındı.

Havalimanında havan mermisiyle yakalandı
Yapılan sorgulamada gencin havan mermisini haftalar önce gittiği İsviçre’de bir doğa gezisi esnasında bulduğunu, ancak sırt çantasından çıkarmayı unuttuğunu söylediği belirtildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan genci, insanların hayatını tehlikeye atmak, uçakların zamanında kalkışını engellemek suçlarından cezai işlem göreceği, ayrıca ortaya çıkan tüm masrafları karşılamak zorunda kalacağı ifade edildi. Savaşlarda kullanıldığı belirtilen ve halen patlayıcı özelliği bulunan havan mermisinin ise güvenlik güçleri tarafından imha edildiği bildirildi.

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#Münih#Havan Mermisi#Federal Polis