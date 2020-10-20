Havalar yeniden ısınıyor

KUZEY Afrika’daki sıcak havaların Almanya’da hissedileceğini belirten uzmanlar, önümüzdeki haftanın ortalarına kadar sıcak havaların etkisini sürdüreceğine işaret ettiler. Meteoroloji Uzmanı Dominik Jung “Şimdi yeniden gerçekten sıcak havaları hissedeceğiz. Çarşamba ve perşembe günleri ülkenin güneyi ve güney doğusundaki bölgelerde sıcaklıklar 25 dereceye kadar çıkacak. Sıcak bir ekim ayı yaşanacak” dedi. Bugün hava sıcaklığının 13 ile 21 derece arasında olması beklenirken, yarın sıcakların 14 ile 25 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ülke genelinde sıcak havalar hissedilecek. Sıcaklığın 17 ile 25 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor.