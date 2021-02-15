Havalar ısınıyor ama buzlanmaya dikkat!

GEÇEN haftalarda etkili olan soğuk ve şiddetli kışın ardından hava sıcaklıkları ülke genelinde sıfırın üstüne çıkacak. Berlin’de hafta sonu sıcaklıkların 13 dereceye, bazı eyaletlerde ise 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.





BUZ TEHLİKESİNE DİKKAT

Almanya’da eksi 15’lerde seyreden hava ısısının mevsim normallerine dönmeye başlaması üzerine ince buz tehlikesine dikkat çekildi. Münih’te göl ve kanal çevresinde güvenlik önlemleri alan yetkililer, uyarı levhaları asarak vatandaşların uzak durmasını istedi. Çok sayıda kazanın yaşanması üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, uyarıya rağmen buzlu alana girerek paten yapan, oyun oynayan gençleri uyardı. Su yüzeylerinde oluşan buz tabakalarının sanıldığından daha ince olduğuna dikkat çeken yetkililer göl, akarsu, kanal gibi yerlerin büyük tehlike barındırdığını vurguladı.

İTFAİYE KURTARMIŞTI

İnsan ağırlığını çekebilmesi için buz kalınlığının en az 15 santim olması gerektiğine dikkat çekilerek, yüzey üzerinde oluşabilecek çatlama durumunda korunmak için ayakta durulmaması, vücut ağırlığı dağıtmak üzere buz üzerine yatılması ve derhal acil yardım istenmesi belirtildi. Geçen hafta sonu Berlin’de Schlachtensee-gölünde bir baba ile 1 yaşındaki çocuğu üzerinde yürüdükleri buzun kırılmasıyla suya düşmüş ve itfaiyenin girişimleri sonucu kurtarılmıştı.