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Havalar ısınıyor

#DWD#Reiner#AVRUPADAN HABER
Havalar ısınıyor

Soğuk ve yağışlı geçen günlerden sonra Almanya genelinde hava sıcaklığının 24 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

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Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) tarafından verilen bilgiye göre, ‘Reiner’ adı verilen yüksek hava basıncının etkisiyle tüm bölgelerde hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığının hafta ortasında bazı bölgelerde 24 dereceye kadar yükseleceğini duyuran DWD, aynı zamanda geçen haftalarda olduğu gibi kum bulutlarının da etkili olacağını açıkladı. En yüksek hava sıcaklığının güney bölgelerinde beklendiğini belirten meteoroloji uzmanları, hafta sonuna doğru bazı kesimlerde yağış olacağını duyurdu.

Havalar ısınıyor

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#DWD#Reiner#AVRUPADAN HABER

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