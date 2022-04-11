Havalar ısınıyor

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Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) tarafından verilen bilgiye göre, ‘Reiner’ adı verilen yüksek hava basıncının etkisiyle tüm bölgelerde hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığının hafta ortasında bazı bölgelerde 24 dereceye kadar yükseleceğini duyuran DWD, aynı zamanda geçen haftalarda olduğu gibi kum bulutlarının da etkili olacağını açıkladı. En yüksek hava sıcaklığının güney bölgelerinde beklendiğini belirten meteoroloji uzmanları, hafta sonuna doğru bazı kesimlerde yağış olacağını duyurdu.