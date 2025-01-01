Havai fişekten 5 kişi öldü

Haberin Devamı

YILBAŞI gecesinde meydana gelen ölümler, Almanya’da havai fişek güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, yasa dışı ve profesyonel kullanıma yönelik patlayıcıların halk arasında kullanımına dikkati çekti ve daha sıkı denetim yapılmasını istedi. Saksonya eyaletine bağlı Hartha şehrinde bir aile, yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Akşam saatlerinde 50 yaşındaki baba bir havai fişek ateşledi. Ancak bilinmeyen bir sebeple patlayıcı kontrolden çıktı ve baba ailesinin gözleri önünde ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

‘DumBum’ İNFİLAK ETTİ

Olaydan birkaç saat sonra, Oschatz şehrinde bir başka ölümclü olay yaşandı. 45 yaşındaki bir adam, F4 kategorisindeki büyük bir havai fişeği ateşlemek istedi. Patlama, adamın kafasında ağır yaralanmaya yol açtı ve hastanede hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Geseke’de 24 yaşındaki bir adam, yılbaşı partisi sırasında kendi yaptığı bir havai fişeği ateşlerken kontrolsüz bir şekilde infilak etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Brandenburg’un Kremmen kasabasında, 21 yaşındaki bir genç, Çek yapımı bir ‘DumBum’ adı verilen havai fişeği ateşlerken başından yaralandı ve hayatını kaybetti. Hamburg’un Ochsenwerder bölgesinde ise 20 yaşındaki bir genç, plastik bir boruyla bir havai fişeği fırlatmaya çalışırken patlama erken gerçekleşti ve genç adam yaşamını yitirdi.