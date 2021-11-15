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HABERLERAvrupa Haberleri

Havai fişekler yasaklanacak mı?

#Rainer Wendt#Havai Fişek#Avrupadan Haberler
Havai fişekler yasaklanacak mı

Havai fişeklerin yılbaşı kutlamalarında yasaklanması yine gündemde. Alman Polis Birliği Sendikası (DPolG), artan koronavirüs vaka sayısının da göz önünde bulundurularak havai fişeklerin yasaklanması için Almanya genelinde belediyelere çağrı yaptı. Berlin Senatosu şimdiden iki bölgede yasak getirdi.

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DPolG Başkanı Rainer Wendt, “Belediyeleri mümkün olduğunca kısıtlayıcı bir şekilde havai fişek yasakları çıkarmaya ve gözetim için yeterli sayıda zabıta görevlendirmeleri çağrısı yapıyoruz. Koronavirüsün neden olduğu artan enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında, şu anda büyük gruplar halinde bir araya gelinmesi ve risklerin artması tavsiye edilmez” dedi. Hollanda örneğini veren DPolG Başkan Yardımcısı Jörg Radek de, Almanya’da da benzer uygulamanın hayata geçirilmesini istedi. Hollanda’da birçok yerel yönetim yılbaşı gecesi havai fişek atılmasını ya yasakladı ya da büyük oranda sınırlama getirdi. Radek, insanların yılbaşı gecesi eğlenme hakkını ellerinden almak gibi bir istekleri olmadığını ancak merkezi yerlerde kontrollü bir kutlamadan yana olduklarını ifade etti.

BERLİN’DE İKİ YERDE YASAKLANDI
Almanya’da koronavirüs nedeniyle geçen yıl yılbaşı gecesi havai fişek atılmasına getirilen kısıtlama bu yıl yeniden hayata geçiyor. Berlin Senatosu, şimdiden kentteki iki bölgede güvenlik nedeniyle havai fişek atılmasını yasakladı ve yasak bölgeleri ilan etti. Alexanderplatz’da ve Schöneberg’deki Pallasstrasse ile Steinmetzkiez’de havai fişek atılması yasaklandı. Bu iki bölgenin, daha önceki dönemlerde alkolün de etkisiyle kontrolden çıktığı, zaman zaman polise ve itfaiyeye taşlı saldırılar olduğu belirtildi. Senato, Berlin’de başka bölgelerde de havai fişek atılmasının yasaklanabileceğini açıkladı.

 

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#Rainer Wendt#Havai Fişek#Avrupadan Haberler

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