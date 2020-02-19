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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Havada panik! Fırtınada türbülansa girdi

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Havada panik! Fırtınada türbülansa girdi

Fas’tan Belçika’ya sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika’ya yaklaştığı sırada Dennis Fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Korku dolu anlar yaşayan yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

FAS’ın Ucda kentinden Belçika’nın başkenti Brüksel’e sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika hava sahasına girdiği sırada Kuzey Avrupa’yı etkisi altına alan Dennis Fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, yolcuların önlerinde bulunan koltukları sıkıca tuttuğu görülürken; arka planda bazı kişilerin ağladığı ve bağırdığı, bazılarının ise dua ettiği duyuluyor.
Brüksel Güney Charleroi Havaalanına güvenli iniş yapan uçakta yolcular ya da mürettebat arasında yaralı olmadığı belirtildi.

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