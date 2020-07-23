Havaalanlarında test dönemi!

SAĞLIK Bakanları riskli ülkelerden dönenler için daha önce alınan 14 günlük karantina uygulamasının kaldırılıp yerine havaalanlarında kurulacak merkezlerde yolcuların korona testine tabi tutulmasının zorunlu olmasını planlıyor. Yapılan toplantıda bu yönde kesin bir karar alınmazken, yarın yapılacak iki toplantıda kararın verilmesi bekleniyor. Daha önce alınan karar gereği riskli ilan edilen ülkelerden dönenlerin 14 gün boyunca evde kalmaları zorunlu. Ancak ev karantinası uygulaması pratikte çok zor. Karantinada kalmak zorunda olan kişilerin bu kurala uyup uymadığı yetkililerce kontrol edilemiyor. İlçe belediye sağlık dairelerinde bu kişileri takip edecek yeterli sayıda personel de bulunmuyor. Gündeme gelen havaalanlarında testlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, testlerin ücretli olup olmayacağı, ücreti test yapılan mı karşılayacak yoksa sağlık kasaları mı gibi birçok sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Sağlık Bakanları tüm ayrıntıları yarın karara bağlamayı planlıyor. Türkiye riskli ülkeler arasında olduğu için karar alınması durumunda Türkiye’den dönen tüm yolcular teste tabi tutulacak.