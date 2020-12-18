Havaalanlarında in cin top oynuyor

ÜLKENİN 21 havaalanında bir önceki ay sadece 1 milyon 690 bin yolcuya hizmet verildi. Yılbaşı ve Noel Bayramı’nda da yolcu artışı beklenmiyor. Alman Havaalanları İşletme Grubu (ADV) tarafından yapılan açıklamada “Sadece acil durumda olanlar uçuyor. Turistik gezi, iş veya ziyaret amaçlı uçuşlar neredeyse tamamen durdu” denildi. Açıklamada bu yılın ilk 11 ayında uçan yolcu sayısında da büyük düşüş olduğu belirtildi.

11 AYDA 69 MİLYON YOLCU UÇTU

Açıklamada “Son 11 ayda gerçekleşen uçuş sayısı bir önceki yıla göre dörte üç oranında düştü. Bu yılın ilk 11 ayında 69 milyon yolcu uçtu. Kasım ayında ise kayıp yüzde 90’ı buldu” denildi. ADV Başkanı Ralph Beisel “Trafik hacmi çok küçüldü. Yolcuların yokluğu nedeniyle havaalanları kasvetli bir görünüm aldı. Tüm havaalanları ekonomik olarak son derece verimlilikten uzak çalışıyorlar” dedi. Başkan, devlettin bütçeden havaalanlarına pay ayırması gerektiğini de belirtti. HİÇ UÇAK KALKMADI

Kasım ayı itibarıyla büyük havalimanları arasında en iyi çalışan Dortmund Havaalanı oldu. Burada yolcu kayıp oranı yüzde 78’e düştü. En büyük kaybı ise Frankfurt Havaalanı yaşadı. Ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu dev havaalanında kayıp oranı yüzde 87 olarak açıklandı. Bazı havaalanlarında ise kasım ayında uçan yolcu sayısı binin bile altında kaldı. Paderborn Havaalanı’nda 414 yolcu uçarken, Erfurt’ta sayı 114’te kaldı. Saarbrück’teki küçük havaalanında ise kasım ayında hiç uçak kalkmadı. Kriz döneminde kargo uçakları ise uçmaya devam etmesine rağmen, taşıdıkları yük miktarında düşüş yaşandı. Geçen yıla oranla bu yıl kargoda yüzde 5.7 oranında bir azalma oldu. Toplam taşınan yük ise 4 milyon 200 bin ton olarak açıklandı.