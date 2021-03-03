Cezaevi stajyerinin hatası 50 bin euroya mal oldu

BUNUN üzerine hapishane yönetimi de profesyonel çilingircilerin fotoğraflara bakarak hücrelerin anahtarlarını kopyalayabileceklerini belirterek, durumun güvenlik sorunu oluşturduğuna karar verdi. Eyalet Adalet Bakanlığı da uzman raporları doğrultusunda kilitlerin değiştirilmesini istedi. Yaklaşık 20 personel sabaha kadar çalışarak 600 hücrenin kilidini değiştirdi. Adalet Bakanlığı ortaya çıkan masrafı açıklamazken, bilirkişiler yaklaşık 50 bin euro civarında bir masraf olduğunu belirtti. Olay sonrası stajyerin işine son verildi. Ayrıca, bir daha hapishaneye girmesi de yasaklandı.