Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’ndan konser

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HANNOVER kentinde sosyal, kültürel çalışmalarda bulunan Doğu Akdeniz Aleviler Derneği, Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın 27 Ocak 2025 tarihinde NDR Televzyonunun SENDESAAL salonunda 18.30’da vereceği konserde salonun dolması için çağrıda bulundu. Yönetim Kurulu üyelerinden Davut Çiçek ve Mehmet Karataş, “150 ailenin üye olduğu derneğimiz, ülkemizde meydana gelen asrın felaketi olan depremde başta Hatay olmak üzere tüm illere önemli sayılacak yardımlarda bulunduk. Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın NDR SENDESAAL salonunda vereceği konser için de, hemen bütün yönetim ve üyelerimizle salonu doldurmak için çalışıyoruz. Zira bu konserden elde edilen gelir depremde yerle bir olan orkestra binası ve gereçlerinin yeniden kazınımı için harcanacaktır. Bu yüzden herkesi konsere bekliyoruz. Biletler NDR’den temin edilebilir.

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DEPREMDE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

65 üyeden oluşan Türkiye’nin ilk ve tek senfoni orkestrası ve korosu 6 Şubat depreminden büyük zarar gördü. Üyelerinden dördü doğal afette öldü ve neredeyse tüm enstrümanlar yok oldu. Ancak, müzisyenler için pes etmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Müzikten güç almak ve aynı zamanda tarihi şehrin kültürel mirasının hakkını vermek istiyorlar. Almanya ve Fransa’nın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek bir yardım konseri turnesi ile Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın devam eden varlığı artık güvence altına alınmış olacak. Gösterilerden elde edilen gelir, yalnızca orkestranın yeniden inşasına ve Antakya’daki eşsiz kültürel peyzaja fayda sağlayacak. Diğer şeylerin yanı sıra, depremde neredeyse tamamen gömülü olan aletler değiştirilecek. Orkestra, Eylül 2019’da Ali Uğur tarafından kuruldu ve tamamı akademik eğitim almış profesyonel müzisyenlerden oluşan 65 üyesi var. Klasik müziğin yanı sıra Yahudi, Hıristiyan Ortodoks, Müslüman ve Alevi kültüründen besteler ya da Doğu ve Avrupa dillerinden şarkılar kadar Anadolu eserleri de repertuarın bir parçasıdır” dedi.